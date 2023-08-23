Системы контейнеризации холодных или горячих коридоров серии LCACS

Гибкие и технологичные решения для качественного и оптимального разделения температурных зон в машинном зале вашего центра обработки данных
ОписаниеПрименение
Описание

Предназначены для повышения эффективности работы системы охлаждения и предотвращения возникновения локальных зон перегрева, обеспечения баланса распределения воздушных потоков и контроля дефицита/профицита необходимого объема подачи воздуха.

Применение
Сфера применения

Оснащение машинных залов на объектах центров обработки данных.

Назначение

Контейнеризация холодных или горячих коридоров в машинных залах ЦОД, оснащенных шкафным оборудованием LCSR.

