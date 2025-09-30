Однофазные источники бесперебойного питания нового поколения

Новое поколение однофазных ИБП отличается более высоким КПД, достигающим 95,5%, что обеспечивает повышенную энергоэффективность и экономию электроэнергии. Корпус устройства выполнен монолитно с выходными розетками для всего мощностного диапазона 1–10 кВА, а русифицированный поворотный LCD-дисплей делает управление и мониторинг работы ИБП более удобным.

Дополнительные преимущества включают возможность горячей замены АКБ на уровне картриджей и автоматическое определение подключения дополнительных модулей АКБ, что повышает надёжность и удобство эксплуатации по сравнению со старыми моделями.