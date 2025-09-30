Однофазные источники бесперебойного питания нового поколения
Мощный ИБП для надежной защиты электропитания - идеальное сочетание надежности, производительности и удобства использования. Высокий уровень энергоэффективности и широкий выбор моделей для любых потребностей. Электробезопасные, энергоэффективные ИБП, с большим набором коммуникационных интерфейсов уже «на борту», подходящие не только для ИТ-инфраструктуры.
Однофазные источники бесперебойного питания нового поколения
Описание
Новое поколение однофазных ИБП отличается более высоким КПД, достигающим 95,5%, что обеспечивает повышенную энергоэффективность и экономию электроэнергии. Корпус устройства выполнен монолитно с выходными розетками для всего мощностного диапазона 1–10 кВА, а русифицированный поворотный LCD-дисплей делает управление и мониторинг работы ИБП более удобным.
Дополнительные преимущества включают возможность горячей замены АКБ на уровне картриджей и автоматическое определение подключения дополнительных модулей АКБ, что повышает надёжность и удобство эксплуатации по сравнению со старыми моделями.
Преимущества
Мощность 1/1.5/2/3/5/6/8/10 кВА/кВт – широкий модельный ряд с единичным коэффициентом мощности по выходу под любые потребности
Высокий КПД (до 95.5%) – снижает потери и затраты на электроэнергию, повышая эффективности системы электроснабжения
Монолитный корпус – всегда есть встроенные аккумуляторы (2U корпус до 3 кВА и 4U – для 5-10 кВА)
Легкий монтаж и обслуживание благодаря извлечению картриджей АКБ
Продвинутый поворотный LCD-дисплей с русским языком и интуитивно понятным интерфейсом
Конвертируемый форм-фактор для напольной установки или для установки в серверные стойки
Управляемые программируемые группы розеток –управление отключением некритичной нагрузки для разных сценариев корректного завершения работы и продления времени автономной работы системы
Эксклюзивная комбинация коммуникационных интерфейсов для самых требовательных клиентов (смотрите раздел «коммуникационные интерфейсы» в таблице технических характеристик)
Выходные разъемы C13/C19 для всего мощностного диапазона 1-10 кВА
Параллельное резервирование до 4-х ИБП
Горячая замена АКБ на уровне картриджей – облегчение и сокращение затрат на техническое обслуживание (картриджи для внутренних и внешних батарейных блоков одинаковые для каждой модели)
Автоматическое определение подключения дополнительных внешних АКБ – забудьте о необходимости изменения настроек суммарной емкости и тока вручную
Температурная компенсация заряда АКБ для увеличения срока службы свинцово-кислотных батарей
Подключение до 10 дополнительных внешних батарейных блоков
Конфигуратор
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки
Сервисные центры
Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric