SystemeNSB

Универсальный навесной шкаф из крашеной стали (RAL7035) с монтажной панелью из оцинкованной стали, предназначен для размещения внутри оборудования. Может устанавливаться как внутри помещений, так и на улице.

ОписаниеАссортиментПрименениеГалерея

Цельносварной универсальный навесной шкаф из листовой стали 1,5 мм, в RAL7035, со съемной фланш панелью, оцинкованной монтажной панелью, замками под ключ «двойной бит».

Преимущества

Степень защиты IP66

Листовой металл 1.5 мм 

Порошковое покрытие RAL7035 

Монтажная панель – оцинкованная сталь 2 мм

Съемная утопленная фланш-панель 

Петли с механизмом быстрого монтажа двери

Замки из полиамида под личинку «двойной бит»

Ассортимент

Артикул Описание Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм
NSB304020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x400x200 с ф/п 400 300 200
NSB303020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x300x200 с ф/п 300 300 200
NSB403020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x300x200 с ф/п 300 400 200
NSB804030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х400x300 с ф/п 400 800 300
NSB604020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х400x200 с ф/п 400 600 200
NSB406020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x600x200 с ф/п 600 400 200
NSB504020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500х400x200 с ф/п 400 500 200
NSB505020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500x500x200 с ф/п 500 500 200
NSB606025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x250 с ф/п 600 600 250
NSB608030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х800x300 с ф/п 800 600 300
NSB705025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 700х500x250 с ф/п 500 700 250
NSB806025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x250 с ф/п 600 800 250
NSB806040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x600x400 с ф/п 600 800 400
NSB606020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x200 с ф/п 600 600 200
NSB808030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x300 с ф/п 800 800 300
NSB806020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x200 с ф/п 600 800 200
NSB808020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x200 с ф/п 800 800 200
NSB106025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x250 с ф/п 600 1000 250
NSB106040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x400 с ф/п 600 1000 400
NSB801020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000x200 с ф/п 1000 800 200
NSB601025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1000х250 с ф/п 2дв. 1000 600 250
NSB801025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000х250 с ф/п 2дв. 1000 800 250
NSB101030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000x1000x300 с ф/п 2дв. 1000 1000 300
NSB141030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x300 с ф/п 2дв. 1000 1400 300
NSB141030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x400 с ф/п 2дв. 1000 1400 400
NSB121240 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200x1200x400 с ф/п 2дв. 1200 1200 400
NSB101230 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х1200х300 с ф/п 2дв. 1200 1000 300
NSB121230 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1200х300 с ф/п 2дв. 1200 1200 300
NSB601230 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1200х300 с ф/п 2дв. 1200 600 300
NSB101430 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х1400х300 с ф/п 2дв. 1400 1000 300
NSB108030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х800x300 с ф/п 800 1000 300
NSB108040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х800x400 с ф/п 800 1000 400
NSB302015 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x200х150 с ф/п 200 300 150
NSB121030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1000x300 с ф/п 2дв. 1000 1200 300
NSB121040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1000x400 с ф/п 2дв. 1000 1200 400
NSB126030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х600x300 с ф/п 600 1200 300
NSB126040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х600x400 с ф/п 600 1200 400
NSB126040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х800x300 с ф/п 800 1200 300

Применение

Предназначены для установки электрического, пневматического, гидравлического и прочего оборудования как внутри помещений, так и на улице.

NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600х300 с ф/п
NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600х300 с ф/п
Фильтры
Поиск
Корзина