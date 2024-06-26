Динамический компенсатор искажений напряжения

Динамический компенсатор искажений напряжения SystemeSine AVC

Динамический компенсатор искажений напряжения (ДКИН) – это эффективное и надёжное решение по компенсации провалов напряжения в сети, которое обеспечивает бесперебойную работу всех видов низковольтных нагрузок: от чувствительной электроники до мощных двигателей. Устройство реагирует на внезапное падение напряжения со стороны питающей сети и мгновенно переводит питание нагрузки на инвертор и суперконденсаторы, тем самым обеспечивается поддержание напряжения на время провала.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
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Описание

Динамический компенсатор искажений напряжения SystemeSine AVC обеспечивает компенсацию провалов и перенапряжений в электросети, гарантирует качество напряжения в сети, отвечает требованиям промышленных производственных процессов, обеспечивает надёжное электроснабжение.

ДКИН состоит из основного шкафа, шкафа байпаса и шкафа(ов) накопителей электроэнергии. Основной шкаф состоит из силового трансформатора, автоматического выключателя, шунтирующего контактора, тиристорного модуля, модуля управления, модуля сглаживающих конденсаторов, модуля преобразователя. Шкаф байпаса состоит из шин и выключателя. Шкаф накопителей состоит из батарей суперконденсаторов и аналогового устройства контроля напряжения.

ДКИН устанавливается между нагрузкой и источником питания. При перенапряжении или провале напряжения трёхфазный тиристорный модуль ДКИН, размещённый в основном шкафу, оперативно отключает выход инвертора от электросети во избежание обратного перетока мощности от инвертора в сеть, и инверторный модуль начинает преобразовывать накопленную суперконденсаторным модулем электроэнергию для питания подключенной нагрузки. 

Преимущества

Основные преимущества ДКИН SystemeSine:

Снижение и исключение влияния электрических помех на важнейшие производственные процессы за счёт устранения провалов и непрерывного контроля напряжения сети

Низкие эксплуатационные расходы и работа без аккумуляторных батарей

Сокращение операционных расходов благодаря высокой эффективности (КПД до 99%)

Экологичное и простое в обслуживании решение, занимающее минимум места

Применение

Области применения динамических компенсаторов искажений напряжения серии SystemeSine:
Полупроводниковая промышленность
Пищевая промышленность
Текстильная промышленность
Фармацевтическая промышленность
Автомобилестроение
Документы
Брошюра ДКИН SystemeSine AVС

Динамический компенсатор искажений напряжения (ДКИН) — это эффективное и надёжное решение по компенсации провалов напряжения в сети, которое обеспечивает бесперебойную работу всех видов низковольтных нагрузок: от чувствительной электроники до мощных двигателей