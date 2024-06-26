Динамический компенсатор искажений напряжения SystemeSine AVC обеспечивает компенсацию провалов и перенапряжений в электросети, гарантирует качество напряжения в сети, отвечает требованиям промышленных производственных процессов, обеспечивает надёжное электроснабжение.

ДКИН состоит из основного шкафа, шкафа байпаса и шкафа(ов) накопителей электроэнергии. Основной шкаф состоит из силового трансформатора, автоматического выключателя, шунтирующего контактора, тиристорного модуля, модуля управления, модуля сглаживающих конденсаторов, модуля преобразователя. Шкаф байпаса состоит из шин и выключателя. Шкаф накопителей состоит из батарей суперконденсаторов и аналогового устройства контроля напряжения.

ДКИН устанавливается между нагрузкой и источником питания. При перенапряжении или провале напряжения трёхфазный тиристорный модуль ДКИН, размещённый в основном шкафу, оперативно отключает выход инвертора от электросети во избежание обратного перетока мощности от инвертора в сеть, и инверторный модуль начинает преобразовывать накопленную суперконденсаторным модулем электроэнергию для питания подключенной нагрузки.