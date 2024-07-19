Сетевые устройства SystemeSwitch предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети Ethernet и EtherCAT в единую локальную сеть для обмена данными.
Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT SystemeSwitch
Описание
Сетевые устройства SystemeSwitch используются для организации и работы сетей Ethernet и EtherCAT. Они включают в себя промышленные сетевые коммутаторы и концентраторы, а также SFP-модули.
Коммутаторы Ethernet имеют два исполнения: управляемые и неуправляемые.
Преимущества
Корпус из алюминиевого сплава
Расширенный диапазон рабочей температуры: -40°C - 75°C
Широкий диапазон питания 12/24/48 VDC, 24 VAC для большинства моделей
Неуправляемые коммутаторы Ethernet:
- Не требуют настройки и работают в автоматическом режиме без необходимости и возможности воздействия со стороны пользователя;
- Поддержка топологий: шина, звезда;
- Наличие резервируемого и нерезервируемого питания (в зависимости от модели);
- Количество портов: от 3 до 18 со скоростью от 100 до 1000 Мбит/с;
- Наличие SFP-портов для использования совместно с SFP-модулями различных типов (оптика или медь).
Концентраторы EtherCAT:
- Построение распределенных систем управления в сети EtherCAT;
- Поддержка топологий: шина, звезда;
- Наличие резервируемого и нерезервируемого питания (в зависимости от модели);
- 3 или 6 портов со скоростью 100 Мбит/с.
Управляемые коммутаторы Ethernet:
- Поддерживают управление пользователем: осуществление настройки, отслеживание параметров коммутатора и сети;
- Поддержка топологий: шина, звезда, кольцо;
- Наличие резервируемого питания;
- Возможность подключение реле сигнализации (в зависимости от модели);
- Количество портов: от 10 до 24 со скоростью от 100 до 2500 Мбит/с;
- Наличие SFP-портов для использования совместно с SFP-модулями различных типов (оптика или медь);
- Поддержка резервирования: RSTP, STP, MSTP, магистральный порт.
SFP-модули:
- Позволяет выбрать тип кабеля для передачи сигнала (оптический: одномодовый или многомодовый, или медный);
- Осуществляет передачу данных со скоростью от 100 до 1000 Мбит/с;
- Позволяет передавать данные на расстояние от 100 м. до 20 км. (в зависимости от модели).
Применение
Галерея
Документы
Промышленные сетевые коммутаторы и концентраторы SystemeSwitch предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети в единую локальную сеть для обмена данными. В серии SystemeSwitch представлены промышленные коммутаторы и концентраторы для сетей Ethernet и EtherCAT.
Промышленные коммутаторы и концентраторы позволяют соединять несколько узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети автоматизированных систем управления в единую систему обмена данными. SFP-модули – это оптические модули, которые используются для приема, передачи, и преобразования цифровых сигналов промышленных коммутаторов. К ним можно подключать волоконно-оптические или медные сетевые кабели (в зависимости от типа SFP-модуля). Сетевые SFP-модули устанавливаются в специальные SFP-порты промышленных коммутаторов.