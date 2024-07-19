Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT

Сетевые устройства SystemeSwitch предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети Ethernet и EtherCAT в единую локальную сеть для обмена данными.

Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT SystemeSwitch

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Описание

Сетевые устройства SystemeSwitch используются для организации и работы сетей Ethernet и EtherCAT. Они включают в себя промышленные сетевые коммутаторы и концентраторы, а также SFP-модули. 

Коммутаторы Ethernet имеют два исполнения: управляемые и неуправляемые.

 

Преимущества

Корпус из алюминиевого сплава

Расширенный диапазон рабочей температуры: -40°C - 75°C

Широкий диапазон питания 12/24/48 VDC, 24 VAC для большинства моделей

Неуправляемые коммутаторы Ethernet:

  • Не требуют настройки и работают в автоматическом режиме без необходимости и возможности воздействия со стороны пользователя;
  • Поддержка топологий: шина, звезда;
  • Наличие резервируемого и нерезервируемого питания (в зависимости от модели);
  • Количество портов: от 3 до 18 со скоростью от 100 до 1000 Мбит/с;
  • Наличие SFP-портов для использования совместно с SFP-модулями различных типов (оптика или медь).

Концентраторы EtherCAT:

  • Построение распределенных систем управления в сети EtherCAT;
  • Поддержка топологий: шина, звезда;
  • Наличие резервируемого и нерезервируемого питания (в зависимости от модели);
  • 3 или 6 портов со скоростью 100 Мбит/с.

Управляемые коммутаторы Ethernet:

  • Поддерживают управление пользователем: осуществление настройки, отслеживание параметров коммутатора и сети;
  • Поддержка топологий: шина, звезда, кольцо;
  • Наличие резервируемого питания;
  • Возможность подключение реле сигнализации (в зависимости от модели);
  • Количество портов: от 10 до 24 со скоростью от 100 до 2500 Мбит/с;
  • Наличие SFP-портов для использования совместно с SFP-модулями различных типов (оптика или медь);
  • Поддержка резервирования: RSTP, STP, MSTP, магистральный порт.

SFP-модули:

  • Позволяет выбрать тип кабеля для передачи сигнала (оптический: одномодовый или многомодовый, или медный);
  • Осуществляет передачу данных со скоростью от 100 до 1000 Мбит/с;
  • Позволяет передавать данные на расстояние от 100 м. до 20 км. (в зависимости от модели).

Применение

Автоматизация зданий
Энергетика
Машиностроение
Водоснабжение и водоотведение
Нефтегазовая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Инфраструктура и транспорт
Металлургия и металлообработка
Гражданское строительство

Документы

Сетевые устройства SystemeSwitch

Промышленные сетевые коммутаторы и концентраторы SystemeSwitch предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети в единую локальную сеть для обмена данными. В серии SystemeSwitch представлены промышленные коммутаторы и концентраторы для сетей Ethernet и EtherCAT.

Промышленные коммутаторы и концентраторы торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS

Промышленные коммутаторы и концентраторы позволяют соединять несколько узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети автоматизированных систем управления в единую систему обмена данными. SFP-модули – это оптические модули, которые используются для приема, передачи, и преобразования цифровых сигналов промышленных коммутаторов. К ним можно подключать волоконно-оптические или медные сетевые кабели (в зависимости от типа SFP-модуля). Сетевые SFP-модули устанавливаются в специальные SFP-порты промышленных коммутаторов.

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