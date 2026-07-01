ЖК «Бадаевский», Capital Group, г. Москва
Исторические корпуса пивоваренного завода и панорамное жилое пространство на 35-метровых колоннах.
Наша продукция в проекте
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AtlasDesign
В местах общего пользования применены электроустановочные изделия серии AtlasDesign, которые органично вписываются в концепцию ЖК и обеспечат удобство в ежедневном использовании резидентами. Продукция выпускается в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в Группу «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.