ЖК «Бадаевский», Capital Group, г. Москва

Исторические корпуса пивоваренного завода и панорамное жилое пространство на 35-метровых колоннах.

Наша продукция в проекте

AtlasDesign

В местах общего пользования применены электроустановочные изделия серии AtlasDesign, которые органично вписываются в концепцию ЖК и обеспечат удобство в ежедневном использовании резидентами. Продукция выпускается в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в Группу «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.

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Dekraft

Используется широкий спектр оборудования низкого напряжения и конечного распределения бренда Dekraft для главных распределительных щитов 4000 А, а также для вводно-распределительных устройств и этажных щитов. 

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