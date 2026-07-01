ЖК «Бадаевский», Capital Group, г. Москва

В местах общего пользования применены электроустановочные изделия серии AtlasDesign, которые органично вписываются в концепцию ЖК и обеспечат удобство в ежедневном использовании резидентами. Продукция выпускается в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в Группу «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.