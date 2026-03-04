Пример программы SystemeHD Works для приточной системы
Пример программы контроллера SystemeHD для управления приточной системой, включающей приточный вентилятор, реле перепада давления воздуха на фильтре, заслонку приточного воздуха с 2-позиционным управлением и контролем положения, водяной нагреватель, водяной охладитель. В программе предусмотрены расписание и тренд-логи. Формат файла DB (для среды разработки SystemeHD Works версии 250930 или старше).
Дата документа: 04/03/2026
