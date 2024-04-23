Розетка GAL00..43 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Техническая документация
Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для скрытой установки стационарная, с боковыми заземляющими контактами, без шторок, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях
Дата документа: 23/04/2024
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ARTGALLERY
Формат: PDF
Размер: 3.09 mb