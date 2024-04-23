Розетка GAL00..45 серии ArtGallery руководство по эксплуатации

Техническая документация

Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для скрытой установки стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками, бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях

Дата документа: 23/04/2024 Узнать больше о линейке: ARTGALLERY Формат: PDF Размер: 3.09 mb