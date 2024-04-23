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Поддержка Центр загрузок Розетка IP44 GAL44..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатации

Розетка IP44 GAL44..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатации

Техническая документация
Розетка штепсельная двухполюсная одноместная, брызгозащищенная, для скрытой установки, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками бытового и аналогичного назначения предназначены для присоединения электрических приёмников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях
Дата документа: 23/04/2024
Узнать больше о линейке:
ARTGALLERY
Формат: PDF
Размер: 3.06 mb