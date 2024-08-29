STV900H настройка режима master.slave (двухдвигательный привод с общим валом)

Техническая документация

Данное руководство содержит информацию по подключению и настройке преобразовали частоты (далее ПЧ) серии SystemeVar, типа STV900 для крановых и подъёмных применений (STV900H) для режима master/slave (ведущий/ведомый) для двух одинаковых двигателей, работающих на общий вал (жесткая механическая связь). Двигатели не оснащены энкодерами.

Дата документа: 29/08/2024 Узнать больше о линейке: SYSTEMEVAR STV900H Формат: PDF Размер: 7.74 mb