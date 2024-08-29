STV900H настройка режима master.slave (двухдвигательный привод с общим валом)
Техническая документация
Данное руководство содержит информацию по подключению и настройке преобразовали частоты (далее ПЧ) серии SystemeVar, типа STV900 для крановых и подъёмных применений (STV900H) для режима master/slave (ведущий/ведомый) для двух одинаковых двигателей, работающих на общий вал (жесткая механическая связь). Двигатели не оснащены энкодерами.
Дата документа: 29/08/2024
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SYSTEMEVAR STV900H
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