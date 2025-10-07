Чем отличаются модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL?
Модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL отличаются только напряжением питания:
• RCFSRHQT имеет напряжение питания 24 В постоянного тока, поэтому для его работы необходим соответствующий источник питания, например, серии ИП-501 или аналогичный.
• RCFSRHQTL имеет сетевое напряжение питания 230 В переменного тока, поэтому не требует источника питания.
Модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL не являются взаимозаменяемыми, то есть нельзя установить RCFSRHQT на место RCFSRHQTL, и нельзя установить RCFSRHQTL вместо RCFSRHQT.
В остальном их характеристики одинаковы.
Чем отличаются модели датчиков RCFSRHQT и RCFSRHQTL?
ID:214486