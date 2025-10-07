Чем отличаются модели датчиков RCFSRHQT и RCFSRHQTL?

ID:214486

Чем отличаются модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL?



Модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL отличаются только напряжением питания:

• RCFSRHQT имеет напряжение питания 24 В постоянного тока, поэтому для его работы необходим соответствующий источник питания, например, серии ИП-501 или аналогичный.



• RCFSRHQTL имеет сетевое напряжение питания 230 В переменного тока, поэтому не требует источника питания.



Модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL не являются взаимозаменяемыми, то есть нельзя установить RCFSRHQT на место RCFSRHQTL, и нельзя установить RCFSRHQTL вместо RCFSRHQT.

В остальном их характеристики одинаковы.

