Как диагностировать состояние модулей расширения контроллеров серии SystemPLC S250 из приложения пользователя?

Состояние модуля расширения контроллера серии SystemePLC S250 можно узнать в статусной переменной Module State в разделе Internal I/O Mapping каждого модуля расширения. Ниже пример состояний трёх модулей.

AIC_08_8AI_16BIT – корректная работа, ошибки отсутствуют.

AMS_06_4AI2AQ_12BIT – сконфигурированный в приложении модуль не соответствует физически установленному.

DQR_08_8DQ – модуль сконфигурирован в приложении, но физически отсутствует в конфигурации.





Описание возможных значений статусной переменной Module Status: