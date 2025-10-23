Как использовать панель HMI в качестве Modbus TCP Server-a

Для настройки коммуникаций с панелью HMISGU по Modbus TCP в качестве Сервера, необходимо проделать следующее:

Используем только функционал встроенный в среду разработки SystemeHMI Studio:

- В настройках Project->Communication Connection -> Service выбираем протокол для панели по Ethernet порту как «Modbus_TCP_Server». В качестве IP адреса конфигурируемого Сервера автоматически присваивается IP адрес нашей панели оператора.

- Ставим галочку на Enable Address Mapping

- Открываем Таблицу Address Mapping и создаем запись, в которой определяем тип данных переменных и совместные области памяти как в области памяти удаленных устройств Service Address «4Х», так и в области локальных данных панели Device Map Address например «LW» .

- Указываем начальные адреса областей обмена данными (я сделал их совпадающими -> %MW2017 и LW2017) и открыл область в качестве примера в 10 слов .

- Сохраняем настройки всех открытых окон.

- Переходим в Главное Окно проекта (которое будет открыто на панели чаще всего)

- Щелчком правой кнопкой мыши выбираем опцию Window Properties и в закладке Timed Data Transmission создаем новый Элемент.

- В этом элементе в закладке Trigger and Stop выбираем условия запуска передачи данных (например запуск при открытии этого окна), а в закладке Data Transmission задаем направление передачи данных, тип передаваемых данных, и количество, начальные адреса ячеек памяти регистров в Источнике и Приемнике. Я назначил в качестве источника данные из удаленного устройства Power Meter с начальным адресом %MW2017 , а в качестве приемника – внутреннюю область памяти панели с начальным адресом LW2017, как и было ранее оговорено в настройках Modbus_TCP_Server-а.

После компиляции и загрузке этих настроек в панель мы можем внешним клиентом пересылать данные в регистры LW панели по Modbus TCP и использовать эти данные в проекте.

Ограничения.

В закладке Data Transmission в параметре Transport Type допустимыми являются 3 типа данных – 16 bit INT, 32 bit INT, 32 bit FLOAT.