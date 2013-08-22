Как настроить время и дату контроллера серии SystemePLC S250 используя PLC Shell?

Если требуется настроить внутренние часы контроллера (RTC) для работы с функциями времени, то можно воспользоваться терминалом PLC Shell. Для этого необходимо подключить контроллер к персональному компьютеру по Ethernet (настройте сетевую карту на тужу сеть, на которую настроен порт контроллера, по умолчанию IP адрес 192.168.0.2/24 шлюз 192.168.0.1). Откройте двойным кликом окно Device (1). Перейдите на вкладку Communication Setting (2). Нажмите на кнопку Scan Network (3), будет произведен поиск доступного контроллера в сети. После того как контроллер будет найден (4) выберете его и нажмите кнопку OK (5).

На той же вкладке (Device) перейдите на вкладку PLC Shell (1). Нажмите на кнопку «…» (2), в открывшемся окне выберете команду «?» (3) и подтвердите выбор команды кнопкой Insert (4). После этого команда будет в окне термина которую необходимо выполнить клавишей Enter (5).

Результатом выполнения этой команды будет список всех возможных команд и правила их написания. Нас будет интересовать транскрипция команды setrtc.

Замечание. Транскрипция команд может меняться от версии внутренней прошивки оборудования, поэтому следует воспользоваться командой справки «?» что бы иметь точное описание всех аргументов команды.

Скопируйте (Ctrl + C) из поля вывода терминала строку из примера задания времени, в моём случае это:

setrtc 2013-08-22 08:30:00

Вставьте (Ctrl +V) скопированную строку в поле команды терминала и замените значения даты и времени в соответствии с текущими значениями, важно не менять транскрипцию, например так (2025 год 10 месяц, 14 число, 8 часов, 5 минут 0 секунд):

setrtc 2025-10-14 08:05:00

Подтвердите изменения клавишей Enter.

Результатом выполнения команды будет её подтверждение с выводом текущего времени часов реального времени (RTC) контроллера.















