Как обновить сертификаты безопасности контроллеров серии SystemePLC S250

Обновление сертификатов контроллеров серии SystemePLC S250.

1. Если часы реального времени не настроены на текущую дату и время, то их следует обновить их до обновления сертификатов.

2. Создайте любой проект с типом вашего контроллера и подключитесь к нему. Достаточно именно подключиться, без загрузки проекта в контроллер и Online подключения.

3. Перейдите на вкладку Security Screen (в меню выбрать View -> Security Screen) как показано на копии экрана ниже.

4. Выделите раздел Device и нажмите кнопку «Refresh the list of available device…». В правой части экрана будет выведен список доступных сертификатов на устройстве.

5. Поочередно выделяйте сертификаты в правой части экрана и нажимайте на кнопку «Create a new certificate on the device». В открывшемся окне задайте параметры сертификата: длина ключа и срок действия (в днях). По умолчанию установлен срок действия 365 дней, его можно выбрать на любой другой срок. На копии экрана ниже обозначены основные моменты выбора.

6. Поочередно обновите все сертификаты с требуемыми параметрами. В итоге у вас получится следующий список.