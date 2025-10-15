Как реализовать функцию импульсного реле в CODESYS для контроллеров серии SystemePLC S250?

В базовых библиотеках не всегда можно найти требуемые функции или функциональные блоки, так и с функциональным блоком типа «Импульсное реле». Для решения данной задачи можно воспользоваться программой или реализовать её в виде функционального блока.
Описание функционального блока:
Внешний вид функционального блока на языке CFC.
Функциональный блок BISTABLE (импульсное реле) производит изменение состояния выхода Q на противоположное при каждом нарастающем фронте (передний фронт) сигнала на входе CLK.
Программный код функционального блока:
Реализовать данную функцию возможно и другими способами, поделитесь своими способами.