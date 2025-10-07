Как самостоятельно реализовать функцию ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для контроллеров серии SystemePLC S250?

Для решения данной задачи можно воспользоваться представленной далее программой или реализовать её в виде функционального блока.

Описание функционального блока:

Внешний вид функционального блока на языке CFC.

Функциональный блок PWM формирует ШИМ сигнал на выходе Output с заданным периодом (вход Period) и определённым значением заполнением (0 … 100 % ) на входе Duty_Cycle. Имеется возможность ограничить скважность минимальным и максимальными значением, который задаются на входы MIN_duty_cycle и MAX_duty_cycle соответственно (по умолчания задан диапазон 10 … 90 %).

Пример использования функционального блока в программе.

Программный код функционального блока:

FUNCTION_BLOCK PWMVAR_INPUTEN: BOOL; // Вкл/Выкл.Period: TIME; // Период ШИМMIN_duty_cycle: REAL := 0.0; // Минимальное значение коэффициента заполненияMAX_duty_cycle: REAL := 100.0; // Максимальное значение коэффициента заполненияDuty_Cycle: REAL; // Коэффициент заполнения, 0.0..100.0END_VARVAR_OUTPUTOutput: BOOL; // Выход ШИМ// Рекомендуется добавить диагностические выходы:Error: BOOL; // Флаг ошибки// ErrorID: WORD; // Код ошибки (опционально)END_VARVARuliCurrent_Time: ULINT;uliStart_Time: ULINT := 0;uliPuls_Time: ULINT;uliPeriod_Time: ULINT;bFirstScan: BOOL := TRUE; // Флаг первого скана для инициализацииEND_VARVAR CONSTANTrRange: REAL := 100.0; // Диапазон величины на входе InputEND_VAR///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Сброс ошибки при неактивном блокеIF NOT EN THENOutput := FALSE;Error := FALSE;bFirstScan := TRUE; // Подготовка к следующему включениюRETURN;END_IF// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ВХОДНЫХ ДАННЫХ// Проверка валидности периодаIF Period <= T#0s THENOutput := FALSE;Error := TRUE;RETURN;END_IF;// Проверка валидности диапазона скважностиIF MIN_duty_cycle >= MAX_duty_cycle OR MIN_duty_cycle < 0.0 OR MAX_duty_cycle > 100.0 THENOutput := FALSE;Error := TRUE;RETURN;END_IF;// Сбрасываем ошибку, если все проверки пройденыError := FALSE;// ОСНОВНАЯ ЛОГИКАSysTimeGetUs(uliCurrent_Time);uliPeriod_Time := TIME_TO_ULINT(Period) * 1000; // Преобразование TIME в микросекунды// Расчет длительности импульса с ограничением и нормализациейuliPuls_Time := REAL_TO_ULINT(LIMIT(MIN_duty_cycle, Duty_Cycle, MAX_duty_cycle)* ULINT_TO_REAL(uliPeriod_Time) / rRange);// Инициализация таймера при первом скане или переполнении периодаIF bFirstScan OR (uliCurrent_Time - uliStart_Time >= uliPeriod_Time) THENuliStart_Time := uliCurrent_Time;bFirstScan := FALSE;END_IF// Формирование выходного сигналаIF (uliCurrent_Time - uliStart_Time < uliPuls_Time) AND (uliPuls_Time > 0) THENOutput := TRUE;ELSEOutput := FALSE;END_IFПример программы прилагается.