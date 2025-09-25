Как сброс IP адреса контроллера серии Systeme PLC S250 к заводским значениям (значению по умолчанию)?

Может возникнуть ситуация, в которой текущие настройки IP адреса контроллера неизвестны. Это делает затруднительным или невозможным подключение к контроллеру средой программирования CODESYS. Ниже описан способ как вернуть IP адрес контроллера к заводским значениям (значениям по умолчанию).

Примечание: IP адрес контроллеров серии Systeme PLC S250 по умолчанию 192.168.0.2 (для порта eth0) и 192.168.1.2 (для порта eth1).

1. Необходимо разархивировать содержимое файла Application.zip на пустой USB Flash накопитель. USB Flash накопитель должен предварительно отформатирован в файловую систему FAT32 и иметь размер не более 32 Gb.

В корневой директории USB Flash накопителя должна быть папка Application в которой находится единственный файл resetip (пустой файл без расширения).Можно не использовать архив, а самостоятельно создать директорию и файл.2. Выключите питание контроллера и вставьте USB Flash накопитель в USB разъём контроллера.3. Включите питание контроллера. После выполнения загрузки контроллера, его IP адрес будет восстановлен к заводским значениям.Примечание: В некоторых случаях загрузка с USB Flash накопителя не происходит, возможно, накопитель не распознан контроллером. Мы рекомендуем использовать USB Flash накопители фирмы SanDisk.

Если всё же не удаётся вернуть IP адрес к значениям по умолчанию и это не позволяет связаться с контроллером, то следует использовать программное обеспечение Wireshark для получения текущих настроек IP адреса. После этого внести изменения в настройки сетевой карты контроллера в соответствии с текущим IP адресом контроллера. Подключитесь к контроллеру используя среду программирования CODESYS. Используя PLC Shell и команду setip измените IP адрес контроллера на требуемое значение.