Как сохранить значения переменных в энергонезависимой памяти панелей HMI от Systeme Electric.

В процессе создания проекта в среде программирования SystemeHMI Studio для панелей оператора HMISGU, часто возникает необходимость сохранения значения переменных в памяти панели после пропадания напряжения питания.

Чтобы задействовать эту возможность, производите сохранение таких переменных не в область памяти LW, а в область RW (энергонезависимая память) панели оператора.

И далее, в этом же окне задания переменной, добавьте команду записи в системный бит SRB17, но уже в закладке «Control Setting» (Настройки управления), как показано на скриншоте. В этом примере системный бит SRB17 будет установлен в значение =1 на время 200 mS.

По умолчанию, значение системного бита SRB17 равно логическому нулю. При присвоении биту SRB17 логической единицы происходит мгновенная запись данных в регистры хранения, таких как: энергонезависимая область памяти RW, рецепты и т.д.

При внезапном отключении электричества, последние данные могут быть потеряны, если не выполнить мгновенную ( от нескольких секунд до одной минуты) запись этих данных из буфера в регистры хранения.