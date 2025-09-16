Как узнать дату производства контроллеров серии SystemePLC S250?

Для правильного выбора версии среды разработки CODESYS, для контроллеров серии SystemePLC S250, необходимо знать дату его производства. Контроллеры с датой выпуска до августа 2023 года программируются с помощью CODESYS V3.5 SP11 Patch 6. Контроллеры с датой выпуска с августа 2023 года программируются с помощью CODESYS V3.5 SP18 Patch 5.

Дата производства указывается на упаковке и закодировано в QR коде на корпусе PLC.

1. Дата производства на упаковке представлена в явном виде:

2. Дата производства на устройстве определяется через считывание QR кода на его корпусе: