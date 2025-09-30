Как узнать текущую версию внутренней прошивки (firmware) контроллеров серии SystemePLC S250?

При обращении в техническую поддержку по вопросам, связанным с работой контроллеров серии SystemePLC S250, требуется знать какая версия внутренней прошивки у контроллера. Для того что бы это узнать необходимо подключиться к контроллеру. Подключите контроллер к персональному компьютеру по Ethernet (настройте сетевую карту на тужу сеть на которую настроен порт контроллера). Откройте двойным кликом окно Device (1). Перейдите на вкладку Communication Setting (2). Нажмите на кнопку Scan Network (3), будет произведен поиск доступного контроллера в сети. После того как контроллер будет найден (4) выберете его и нажмите кнопку OK (5).

На той же вкладке (Device) перейдите на вкладку PLC Shell (1). Нажмите на кнопку «…» (2), в открывшемся окне выберете команду getplcver (3) и подтвердите выбор команды кнопкой Insert (4).

Выбранная команда появится в поле терминала (1), подтвердите её выполнение клавишей «Enter». Результат выполнения команды запроса версии внутренней прошивки появится на окне терминала (2).

Приведённая информация и будет версией внутренней прошивки контроллера. На копии экрана выше версия внутренней прошивки 1.12.