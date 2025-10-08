Как визуально отличить модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL?

Лицевая панель обеих моделей выглядит одинаково.Полная маркировка модели, включающая артикул и основные характеристики, нанесена только на основание датчика. Поэтому, чтобы определить модель датчика, когда он снят с основания, необходимо обратить внимание на маркировку на печатной плате.Контакты датчика, предназначенные для подключения питания (5-й и 7-й контакты по счету слева) обозначены:• R и C для модели RCFSRHQT• L и N для модели RCFSRHQTLТакже артикул модели указан на наклейке на печатной плате датчика, наклейку видно в окошке в задней панели.