Как визуально отличить модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL?
Лицевая панель обеих моделей выглядит одинаково.
Полная маркировка модели, включающая артикул и основные характеристики, нанесена только на основание датчика. Поэтому, чтобы определить модель датчика, когда он снят с основания, необходимо обратить внимание на маркировку на печатной плате.
Контакты датчика, предназначенные для подключения питания (5-й и 7-й контакты по счету слева) обозначены:
• R и C для модели RCFSRHQT
• L и N для модели RCFSRHQTL
Также артикул модели указан на наклейке на печатной плате датчика, наклейку видно в окошке в задней панели.
Как визуально отличить модели RCFSRHQT и RCFSRHQTL?
ID:214487