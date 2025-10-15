Как вызвать на экран панели HMI требуемый текст в зависимости от значения переменной

Часто, при создании проектов для панели HMI, возникает задача динамически выводить на экране панели HMI различный текст в зависимости от значения какой-либо переменной. Такая возможности в панелях HMISGU есть. Её активация находится в настройках элемента «Static Text». В настройках этого элемента необходимо активировать опцию «Use String Table», рядом нажать кнопку «String Table» и в открывшемся окне создать построчно (или импортировать списком) таблицу сообщений.

Я назвал свою таблицу «Таблица Сообщений». Каждая строка этой таблицы будет привязана к своему идентификатору «String ID» ( т.е. величине значения в заданной вами переменной).

Далее необходимо указать, что мы хотим иметь идентификатор в качестве переменной (String ID-> Variable) и задать адрес регистра панели HMI или удаленного устройства, подключенного к панели ,для его хранения. В нашем случае я выбрал внутренний регистр панели LW4.

Так при значении переменной LW4=0, на экране появится строка соответствующая String ID =0.

В нашем примере на экране панели HMI появится следующее-> «Текст сообщения при значении переменной =0». При изменении значения в регистре LW4 текст сообщения на экране будет меняться в соответствии с созданной вами таблицей.