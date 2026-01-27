Настройки параметров коммуникации в электронном расцепителе SystemeLogic 6.0H

Вопрос:Настройки параметров коммуникации в электронном расцепителе SystemeLogic 6.0HСреда:Автоматические выключатели SystemePact ACBОтвет:

Настройка параметров Modbus — это критически важный этап для обеспечения корректной связи между устройствами в сети, чтобы они могли понять друг друга и обмениваться данными без ошибок.

Основные параметры передачи данных по Modbus:

1. Скорость передачи (Baud Rate)

Что это? Количество бит информации, передаваемых за секунду (бит/с). Common values: 9600, 19200, 38400, 115200.

Зачем настраивать? Все устройства в сети должны работать на одинаковой скорости. Если Master (ведущее устройство, например, ПЛК или SCADA-система) отправляет данные на скорости 19200 бод, а Slave (ведомое устройство, например, датчик или частотный преобразователь) ожидает данные на скорости 9600 бод, он получит бессмысленный набор битов и проигнорирует запрос (или ответит с ошибкой).

2. Биты данных (Data Bits)

Что это? Количество бит данных в каждом передаваемом символе. Обычно это 8 бит (стандарт для Modbus ASCII и RTU).

Зачем настраивать? Чтобы устройства правильно интерпретировали байты информации. Значение должно быть одинаковым для всех устройств в сети.

3. Четность (Parity)

Что это? Простейший метод проверки ошибок. Может быть:

None (N) — бит четности не используется.



Even (E) — бит четности устанавливается так, чтобы общее количество единиц в байте (включая сам бит четности) было четным.



Odd (O) — то же, но количество единиц должно быть нечетным.

Зачем настраивать? Для обнаружения одиночных ошибок в байте. Все устройства в сети должны использовать одинаковый тип контроля четности. Если Master использует Even, а Slave использует None, Slave будет неправильно проверять байты и фиксировать ошибки.

4. Стоповые биты (Stop Bits)

Что это? Биты, указывающие на конец передаваемого пакета данных. Обычно это 1 или 2 бита.

Зачем настраивать? Они помогают приемнику определить, где заканчивается один байт и начинается следующий. Несовпадение количества стоповых битов приводит к рассинхронизации и ошибкам фрейма.

5. Адрес устройства (Slave ID)

Что это? Уникальный числовой идентификатор каждого ведомого устройства (Slave) в сети. Диапазон обычно от 1 до 247.

Зачем настраивать? Когда Master отправляет запрос, он указывает адрес Slave, с которым хочет говорить. Только устройство с этим адресом должно ответить. Если двум устройствам присвоен один и тот же адрес, они будут отвечать одновременно, что приведет к коллизии и повреждению данных в линии.

Электронный расцепитель SystemeLogic 6.0H оснащён функцией передачи данных по Modbus.

Навигация по меню расцепителя осуществляется с помощью кнопок на его лицевой панели:

Для настройки параметров коммуникации необходимо нажать кнопку внутренних настроек. В выплывающем списке следует найти подменю Com. Setup, перемещаясь кнопками вверх и вниз, и нажать на него кнопкой подтверждения. Пользователь окажется в подменю настроек параметров коммуникации.

Для настройки будут доступны address (значения от 0 до 255) и baudrate (значения от 9600 до 115200).

Чтобы выбрать параметр для настройки, необходимо нажать на него кнопкой подтверждения. Далее с помощью кнопок вверх и вниз выбирается необходимое значение и, чтобы его сохранить, требуется ещё раз нажать кнопку подтверждения. Выйти из меню можно с помощью кнопки назад.