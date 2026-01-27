Назад

Питание модуля Systeme IFM

Вопрос:

Питание модуля Systeme IFM

Среда:

Автоматические выключатели SystemePact CCB

Ответ:

Подключение питания на модуль IFM можно осуществить несколькими способами:

1.     Через клеммную колодку с блока питания в соответствии со схемой ниже:

 

2.     Через разъём Modbus.

Коммуникационный разъём RJ45 Modbus расположен в верхней части модуля IFM, для его подключения необходимо использовать коммуникационный кабель с вилочной частью RJ45 и концом открытого типа. Распиновка штекера RJ45 представлена ниже.

К свободный концу коммуникационного кабеля подключается питание таким образом, чтобы «+» соответствовал пину 24VDC, а «-» - пину 0. D1 и D2 – коммуникационные пины. D1 соответствует А+, D0 соответствует B-.

SystemePact CCB

