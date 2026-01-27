Подключение однофазной нагрузки к трёхполюсному автоматическому выключателю

Вопрос:Подключение однофазной нагрузки к трёхполюсному автоматическому выключателюСреда:Автоматические выключатели в литом корпусеОтвет:

Производитель не ограничивает подключение однофазной нагрузки к трёх- и более полюсным автоматическим выключателям.

Однако, в зависимости от типа расцепителя (термомагнитный, электронный), существуют некоторые отличия в способе подключения.

Если речь идёт о автоматических выключателях с термомагнитным расцепителем, то для полного соответствия времятоковой характеристики при подключении однофазной нагрузки, необходимо осуществить подключение кабеля последовательно через все полюса, так как для тепловых расцепителей имеет значение общее тепловыделение внутри корпуса, которое зависит от суммарного нагрева всех тепловых элементов.

В случае с автоматическими выключателя с электронным расцепителем, нагрузку можно подключить на любой свободный полюс, для наилучшего теплового режима рекомендуется выбрать крайний, шлейфовое подключение необязательно.