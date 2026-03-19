Способы управления автоматическим выключателем

Вопрос:Способы управления автоматическим выключателемСреда:Автоматические выключатели SystemePact ACBОтвет:

Управление воздушным автоматическим выключателем можно разделить на несколько основных способов, которые различаются по назначению и уровню автоматизации.

1. Ручное управление (Механическое)

Это самый базовой способ, при котором операции включения и отключения выполняются физическим усилием оператора. Используется рукоятка (рычаг, 1), расположенная на лицевой панели выключателя. Перемещение рычага (6-7 раз) взводит мощную пружину, которая и осуществляет коммутацию. Далее, включение осуществляется посредством нажатия кнопки включения (2), выключение – кнопкой выключения (3). Один заряд пружины позволяет выполнить одну операцию выключения и включения.

Индикация положения: Выключатели имеют четкую индикацию:

· ON (I): Контакты замкнуты.

· OFF (O): Контакты разомкнуты.

· OK / Charged: Пружина взведена, можно включать.

· OK: Пружина разряжена (часто после аварийного отключения).

2. Электромеханическое управление (с электроприводом)

Это наиболее распространенный способ в современных промышленных системах. Выключатель оснащается моторным приводом и соленоидами включения/отключения (электромагниты MX/XF).

Электродвигатель взводит включающую пружину. Соленоиды, расположенные в строго отведённых местах в составе автоматического выключателя, получив сигнал, мгновенно воздействуют на механизм замыкания/расцепления.

В данном случае необходимо собрать схему управления, в которой мотор-привод подключается к источнику питания, а катушки включения (XF) и выключения (MX) также подключаются к источнику питания через управляющий элемент, например, кнопок для местного управления с дверцы шкафа. При этом управляющие команды можно также подавать от системы управления (например, от ПЛК) по кабелю, но важно, чтобы уровень сигнала соответствовал параметрам катушек.

3. Управление по коммуникационному протоколу Modbus.

Данный способ предполагает задействования вспомогательного модуля, подключения его к автоматическому выключателю и к катушкам управления по отдельной схеме.

SPA-SCM предназначен для дистанционного управления катушками MX, XF, блок преобразует дискретный сигнал с расцепителя. В общей схеме модуль представляет из себя промежуточное реле.

С клемм Z11, Z1, Z2, Z3 автоматического выключателя подключение идёт на модуль SPA-SCM к клеммам 5, 6, 7, 8. На модуль также требуется подключить питание 24 VDC (клеммы 1, 2). С выходов DO1, DO2 модуля SPA-SCM (клеммы 12-13, 14-15) коммутируется фазный проводник, воздействуя на управляющие катушки. С клеммы 14 SPA-SCM подключение на клемму A2 автоматического выключателя, с клеммы 12 – на С2. К клеммам С1, А1 подключается нейтральный проводник.

Управление по коммуникационному протоколу осуществляется при помощи пятой функции.

У контроллера есть несколько выходных реле, которые могут принудительно выполнять указанное действие и сбрасываться по коду 05. Когда дискретный выход определен как «общий DO», реле могут управляться только командами с коммуникационного порта. Если дискретный выход определен для других функций, действия, осуществляемые по сигналу DO, зависят не только от команд с коммуникационного порта, но также и от самой выполняемой функции. Код функции 05 определяет принудительное «действие» или «сброс» для независимого дискретного выхода DO, и его адрес в контроллере начинается с 0000H (DO1 = 0000H, DO2 = 0001H, DO3 = 0002H, DO4 = 0003H). Значение переменной FF00H определяет для DO «действие», а значение переменной 0000H — «сброс». Все остальные значения являются ошибкой и не имеют отношения к DO. В следующий момент ведомое устройство 17 запрашивает определение «действия» для DO1.