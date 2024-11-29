STV050 Hertz: как настроить режим 2-х скоростей?

Вопрос: как настроить режим работы на двух скоростях вперед/реверс, вторая пониженная скорость командой на S1?Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.Решение:ПЧ STV050 должен обеспечить движение вперед/назад на основной скорости. При логической 1 на входе S1 ПЧ должен отрабатывать пониженную скорость.Схема изображена ниже.Исходное состояние ПЧ: после сброса на заводские настройки (FP/FP.01=001).F0.03=0 (скорость задается F0.08).F0.08 = основная скорость, Гц.F0.04=6 ступенчатая.F4.03=00F4.02=12FC.01=разница между основной скоростью и замедленной (разница).FC.01=% от F0.10.F0.07=11Тахограмма работы изображена ниже.