STV050 Hertz: настройка аналогового выхода FOC

Вопрос: как настроить аналоговый выход FOC ПЧ STV050 Hertz для режима 4..20 мА?
Среда/Окружение/Версии: Все типоразмеры ПЧ STV050 Hertz
Решение:
Выбор режима работы аналогового выхода FOC проивзодится DIP-переключателем. Для выбора "0..20 мА" установите DIP-переключатель в положение I.
Для настройки на диапазон 4..20 мА нужно соответствующим образом настроить масштабирование выхода.
Назначение функции на аналоговый выход FOC производится параметром F5.08.
Масштабирование производится F5.12 (смещение в %) и F5.13 (усиление).
Предположим нужно преобразовать FOC в 4..20 мА для текущей частоты.
Диапазону (0..FMAX) соответствует диапазон Х (0..100%).
При помощи "k"(F5.13) и "b" (F5.12) мы должны получить диапазон 4..20 мА.
4 мА = 20%, 20 мА = 100%.
Y=kX+b.
При Х=0 Y=b. Нам нужно иметь Y=20%. Значит b=20%.
При Х=100% Y должно быть также 100%.
100%=k*100%+20%.
Отсюда k=0.8.
Таким образом, F5.12 (смещение в %) = 20 % и F5.13 (усиление) = 0,8.
ID:219727