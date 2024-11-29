STV050 Hertz: определение состояния АВАРИЯ по Modbus

Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.
Решение:
Состояние аварии STV050 можно установить по Modbus, считывая ячейку 8000h. Чтение ячейки возможно функцией Modbus 03H.
Ненулевое значение 8000h означает состояние аварии.
Значение регистра 8000h соответствует коду ошибки.
Например, при внешней ошибке EF в регистре 8000h содержится значение 000Fh. Это соответствует номеру внешней ошибки в руководстве (15).
|
0: Нет ошибки
1: Резерв
2: Сверхток при разгоне
3: Сверхток при торможении
4: Сверхток при постоянной скорости
5: Перенапряжение при разгоне
6: Перенапряжение при торможении
7: Перенапряжение при постоянной скорости
8: Перегрузка балластного резистора
9: Недонапряжение
10: Перегрузка ПЧ
11: Перегрузка двигателя
12: Резерв
13: Обрыв выходной фазы (только ПЧ 400В)
14: Перегрев модуля
15: Внешняя ошибка
16: Ошибка коммуникации
17: Ошибка контактора
18: Ошибка детектирования тока
19: Ошибка автонастройки
20: Резерв
|
21: Ошибка EEPROM
22: Ошибка аппаратной части
23: КЗ на землю
24: Предупреждение по низкому давлению
25: Резерв
26: Моточасы достигнуты
27: Предупреждение по высокому давлению
28: Сухой ход
29: Превышение времени нахождения под
силовым напряжением
30: Сброс нагрузки
31: Обратная связь ПИД потеряна в процессе работы
40: Таймаут ограничения по быстрому току
(только ПЧ 400В)
41: Резерв
42: Резерв
43: Резерв
44: Резерв
45: Резерв
46: Замерзание (только ПЧ 400В)