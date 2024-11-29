STV050 Hertz: определение состояния АВАРИЯ по Modbus

0: Нет ошибки 1: Резерв 2: Сверхток при разгоне 3: Сверхток при торможении 4: Сверхток при постоянной скорости 5: Перенапряжение при разгоне 6: Перенапряжение при торможении 7: Перенапряжение при постоянной скорости 8: Перегрузка балластного резистора 9: Недонапряжение 10: Перегрузка ПЧ 11: Перегрузка двигателя 12: Резерв 13: Обрыв выходной фазы (только ПЧ 400В) 14: Перегрев модуля 15: Внешняя ошибка 16: Ошибка коммуникации 17: Ошибка контактора 18: Ошибка детектирования тока 19: Ошибка автонастройки 20: Резерв

21: Ошибка EEPROM 22: Ошибка аппаратной части 23: КЗ на землю 24: Предупреждение по низкому давлению 25: Резерв 26: Моточасы достигнуты 27: Предупреждение по высокому давлению 28: Сухой ход 29: Превышение времени нахождения под силовым напряжением 30: Сброс нагрузки 31: Обратная связь ПИД потеряна в процессе работы 40: Таймаут ограничения по быстрому току (только ПЧ 400В) 41: Резерв 42: Резерв 43: Резерв 44: Резерв 45: Резерв 46: Замерзание (только ПЧ 400В)