STV050 Hertz: принцип работы дискретного выхода МО1

Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.
Решение:
Выход МО1 является транзисторным выходом типа "открытый коллектор" (npn транзистор). Эмиттер транзистора подключен к клемме GND. Коллектор подключен к клемме МО1.
Характеристики МО1:
- постоянное напряжение 5В ~ 48В;
- ток 0~50 мА.
Обратите внимание: параллельно нагрузке с индуктивностью должен быть подключен обратный диод. При закрытии транзистора при отсутствии диода на коллекторе транзистора возникает перенапряжение. Величина перенапряжения определяется величиной индуктивности нагрузки и скоростью закрытия (отключения) транзистора.
Отсутствие диода может привести к появлению опасного перенапряжения и выходу транзистрра из строя.
Типичный пример нагрузки с индуктивностью: катушка реле или контактора.
Подбор диода нужно проводить согласно обратному напряжению и току в прямом направлении:
- обратное напряжение не менее 30 В;
- номинальный ток диода не менее номинального тока катушки.
- выключен (закрыт);
- включен (открыт).
Выключенному состоянию соответствует значение назначенной на МО1 логической функции, равное логическому 0.
Включенному состоянию соответствует значение назначенной на МО1 логической функции, равное логическому 1.
Пример:
при назначении параметру F5.02 функции Работа ПЧ (F5.02=1):
- при наличии команды СТАРТ выход МО1 включен, то есть открыт и пропускает ток от клеммы 24V в направлении GND. Напряжение на клемме МО1 относительно GND мало (около 1-2 В);
- при отсутствии команды СТАРТ выход МО1 выключен, то есть закрыт и не пропускает ток от клеммы 24V в направлении GND. Напряжение на клемме МО1 равно 24 В.
Соответственно, напряжение на катушке КА1 равно 24В при налиии СТАРТа и равно 0 В при снятии СТАРТа.