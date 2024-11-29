STV050 Hertz: принцип работы дискретного выхода МО1

постоянное напряжение 5В ~ 48В;

ток 0~50 мА.

обратное напряжение не менее 30 В;

номинальный ток диода не менее номинального тока катушки.

выключен (закрыт);

включен (открыт).

при наличии команды СТАРТ выход МО1 включен, то есть открыт и пропускает ток от клеммы 24V в направлении GND. Напряжение на клемме МО1 относительно GND мало (около 1-2 В);

при отсутствии команды СТАРТ выход МО1 выключен, то есть закрыт и не пропускает ток от клеммы 24V в направлении GND. Напряжение на клемме МО1 равно 24 В.

Вопрос: какой принцип работы дискретного выхода МО1 ПЧ Hertz?Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.Решение:Выход МО1 является транзисторным выходом типа "открытый коллектор" (npn транзистор). Эмиттер транзистора подключен к клемме GND. Коллектор подключен к клемме МО1.Характеристики МО1:Схема подключения нагрузки изображена в прилагаемом файле.Обратите внимание: параллельно нагрузке с индуктивностью должен быть подключен обратный диод. При закрытии транзистора при отсутствии диода на коллекторе транзистора возникает перенапряжение. Величина перенапряжения определяется величиной индуктивности нагрузки и скоростью закрытия (отключения) транзистора.Отсутствие диода может привести к появлению опасного перенапряжения и выходу транзистрра из строя.Типичный пример нагрузки с индуктивностью: катушка реле или контактора.Подбор диода нужно проводить согласно обратному напряжению и току в прямом направлении:Транзисторный выход МО1 может находиться в двух состояниях:Выключенному состоянию соответствует значение назначенной на МО1 логической функции, равное логическому 0.Включенному состоянию соответствует значение назначенной на МО1 логической функции, равное логическому 1.Пример:при назначении параметру F5.02 функции Работа ПЧ (F5.02=1):Соответственно, напряжение на катушке КА1 равно 24В при налиии СТАРТа и равно 0 В при снятии СТАРТа.