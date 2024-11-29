STV050 Hertz: принцип работы дискретного выхода МО1

ID:221754
Вопрос: какой принцип работы дискретного выхода МО1 ПЧ Hertz?

Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.

Решение:


Выход МО1 является транзисторным выходом типа "открытый коллектор" (npn транзистор). Эмиттер транзистора подключен к клемме GND. Коллектор подключен к клемме МО1.

Характеристики МО1: 
  • постоянное напряжение 5В ~ 48В;
  • ток 0~50 мА.
Схема подключения нагрузки изображена в прилагаемом файле.

Обратите внимание: параллельно нагрузке с индуктивностью должен быть подключен обратный диод. При закрытии транзистора при отсутствии диода на коллекторе транзистора возникает перенапряжение. Величина перенапряжения определяется величиной индуктивности нагрузки и скоростью закрытия (отключения) транзистора.
Отсутствие диода может привести к появлению опасного перенапряжения и выходу транзистрра из строя.

Типичный пример нагрузки с индуктивностью: катушка реле или контактора.

Подбор диода нужно проводить согласно обратному напряжению и току в прямом направлении:
  • обратное напряжение не менее 30 В;
  • номинальный ток диода не менее номинального тока катушки.
Транзисторный выход МО1 может находиться в двух состояниях:
  • выключен (закрыт);
  • включен (открыт).

Выключенному состоянию соответствует значение назначенной на МО1 логической функции, равное логическому 0.
Включенному состоянию соответствует значение назначенной на МО1 логической функции, равное логическому 1.

Пример:
при назначении параметру F5.02 функции Работа ПЧ (F5.02=1):

  • при наличии команды СТАРТ выход МО1 включен, то есть открыт и пропускает ток от клеммы 24V в направлении GND. Напряжение на клемме МО1 относительно GND мало (около 1-2 В);
  • при отсутствии команды СТАРТ выход МО1 выключен, то есть закрыт и не пропускает ток от клеммы 24V в направлении GND. Напряжение на клемме МО1 равно 24 В.


Соответственно, напряжение на катушке КА1 равно 24В при налиии СТАРТа и равно 0 В при снятии СТАРТа.





