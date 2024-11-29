STV050 Hertz: управление выходным реле по Modbus

Вопрос: как управлять выходным реле RA-RC ПЧ STV050 Hertz по Modbus?
Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.
Решение:
Для управления состоянием выходного реле RA-RC по Modbus необходимо:
задать параметр F5.02=20;
состояние реле RA-RC определяется битом 2 регистра 2001h.
Пример:
для активации катушки реле необходимо задать бит2 регистра 2001h равным 1.
Для деактивации - задать бит2 регистра 2001h равным 0.
Обратите внимание: регистр 2001h имеет статус "Только для записи".
