STV050 Hertz: управление выходным реле по Modbus

ID:221753
Вопрос: как управлять выходным реле RA-RC ПЧ STV050 Hertz по Modbus?

Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.

Решение:

Для управления состоянием выходного реле RA-RC по Modbus необходимо:
задать параметр F5.02=20;
состояние реле RA-RC определяется битом 2 регистра 2001h.

Пример:

для активации катушки реле необходимо задать бит2 регистра 2001h равным 1.
Для деактивации -  задать бит2 регистра 2001h равным 0.

Обратите внимание: регистр 2001h имеет статус "Только для записи".





Серия:  SystemeVar Hertz

