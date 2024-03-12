STV320: настройка для 3-х проводного управления

Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.
Решение: 3-х проводное управление - импульсное управление с использованием кнопок без фиксации:
- кнопка СТАРТ, нормально-открытые контакты;
- кнопка СТОП, нормально-замкнутые контакты.
Схема подключения кнопок СТАРТ и СТОП изображены на рисунке ниже:
Для настройки 3-х проводного управления необходимо настроить следующие параметры:
Р00.01=1 канал управления: клеммник;
Р05.01=1 назначение на дискретный вход S1 функции СТАРТ ВПЕРЕД;
Р05.04=3 назначение на дискретный вход S4 функции 3-Х ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
Р05.13=3 3-х проводной режим управления;
Р01.08=0 режим торможения: по рампе;
Р00.11= время разгона (рампа), с;
Р00.12= время торможения (рампа), с.