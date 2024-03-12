STV320: настройка для 3-х проводного управления

Вопрос: как настроить ПЧ STV320 для 3-х проводного управления?Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.Решение: 3-х проводное управление - импульсное управление с использованием кнопок без фиксации:- кнопка СТАРТ, нормально-открытые контакты;- кнопка СТОП, нормально-замкнутые контакты.Схема подключения кнопок СТАРТ и СТОП изображены на рисунке ниже:

Для настройки 3-х проводного управления необходимо настроить следующие параметры:Р00.01=1 канал управления: клеммник;Р05.01=1 назначение на дискретный вход S1 функции СТАРТ ВПЕРЕД;Р05.04=3 назначение на дискретный вход S4 функции 3-Х ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;Р05.13=3 3-х проводной режим управления;Р01.08=0 режим торможения: по рампе;Р00.11= время разгона (рампа), с;Р00.12= время торможения (рампа), с.