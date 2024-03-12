STV320: настройка для предварительного прогрева двигателя

ID:218718

Вопрос: как настроить ПЧ STV320 для предварительного прогрева двигателя?



Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.



Решение: при эксплуатации механизмов в сырых условиях может возникнуть необходимость предварительного прогрева двигателя для устранения влаги в обмотках.



ПЧ STV320 может быть настроен для предварительного прогрева в период простоя (при снятой команды СТАРТ).



Предварительный прогрев осуществляется при помощи режима динамического торможения. Это режим, при котором в обмотку статора подается постоянный ток.



Для организации режима динамического торможения необходимо задать на дискретный вход функцию 34:DC-торможение:

например, для S3 Р05.03=34.

Уровень тока задается параметром Р01.03 в % от длительного выходного тока ПЧ. Значение тока Вы можете уточнить в паспорте Вашего электродвигателя (рекомендации по сушке обмоток постоянным или переменным током для восстановления сопротивления изоляции обмоток).



Режим DC-торможения может быть активирован подачей логической 1 на выбранный дискретный вход либо по коммуникационной шине Modbus RTU.

Для задания по коммуникационной шине нужно выбрать дискретный вход как виртуальный в параметре Р05.12:

например, для выбора S3 нужно задать значение Р05.12=0х0004 (бит2=1).

При записи в слово управления 200Ah значения с установленным бит2 (бит2=1) будет активироваться режим DC-торможения. При записи в слово управления 200Ah значения с снятым бит2 (бит2=0) режим DC-торможения будет деактивироваться.





