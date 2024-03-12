Вопрос: как настроить ПЧ STV320 для двух рамп разгона и торможения?
Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.
Решение: для настройки двух рамп разгона и торможения необходимо настроить разряд десяток параметра Р11.16 на значение 1:
Р11.16=10.
При частоте выше параметра Р08.36 будут активны значения рамп:
Р08.00 = рампа разгона 2, с.
Р08.01= рампа торможения 2, с.
При частоте менее Р08.36 будут активны значения рамп:
Р00.11 = рампа разгона, с.
Р00.12 = рампа торможения, с.
STV320: настройка двух рамп разгона и торможения
ID:218866