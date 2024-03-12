STV320: настройка двух рамп разгона и торможения

ID:218866

Вопрос: как настроить ПЧ STV320 для двух рамп разгона и торможения?



Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.



Решение: для настройки двух рамп разгона и торможения необходимо настроить разряд десяток параметра Р11.16 на значение 1:



Р11.16=10.



При частоте выше параметра Р08.36 будут активны значения рамп:



Р08.00 = рампа разгона 2, с.

Р08.01= рампа торможения 2, с.



При частоте менее Р08.36 будут активны значения рамп:



Р00.11 = рампа разгона, с.

Р00.12 = рампа торможения, с.



