STV320: настройка двух рамп разгона и торможения

ID:218866
Вопрос: как настроить ПЧ STV320 для двух рамп разгона и торможения?

Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.

Решение: для настройки двух рамп разгона и торможения необходимо настроить разряд десяток параметра Р11.16 на значение 1:

Р11.16=10.

При частоте выше параметра Р08.36 будут активны значения рамп:

Р08.00 = рампа разгона 2, с.
Р08.01= рампа торможения 2, с.

При частоте менее Р08.36 будут активны значения рамп:

Р00.11 = рампа разгона, с.
Р00.12 = рампа торможения, с.
 

Серия:  SystemeVar STV320

