STV320: настройка предупреждений о недогрузке/перегрузке, перегрузка ПЧ, недогрузка ПЧ

ID:218423

Вопрос: Как настроить в ПЧ STV320 сигнализацию о перегрузке/недогрузке?



Среда: ПЧ STV320, все типоразмеры.



Решение: Необходимо настроить значения параметра Р11.08, а также Р11.09, Р11.10, Р11.11 и Р11.12.



Параметр Р11.08 определяет реакцию ПЧ на недогрузку и перегрузку, а также базовое значение, относительно которой вычисляется недогрузка/перегрузка.



Диапазон значений Р11.08: 0x0000–0x1132



(разряд единиц - самый правый)



Единицы:

0: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки двигателя по току, относительно номинального тока двигателя;

1: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки ПЧ по току, относительно номинального тока ПЧ;

2: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки двигателя по моменту, относительно номинального крутящего момента двигателя.



Десятки:

0: ПЧ продолжает работу после сигнализации перегрузки/недогрузки;

1: ПЧ продолжает работу после сигнализации недогрузки и останавливается после сигнализации перегрузки;

2: ПЧ продолжает работу после сигнализации перегрузки и останавливается после сигнализации недогрузки;

3: ПЧ останавливается после сигнализации перегрузки/недогрузки.



Сотни:

0: Всегда обнаруживать.

1: Обнаруживать во время работы на постоянной скорости.



Тысячи: Функция интегральной перегрузки.

0: Интеграл перегрузки недействителен;

1: Интеграл перегрузки действителен.



Уровень перегрузки задается Р11.09, в %.

Р11.10 задает время детектирования перегрузки.



Уровень недогрузки задается Р11.11, в %.

Р11.12 задает время детектирования недогрузки.



При векторном законе управления двигателем (Р00.00=0/1) Вы можете задавать недогрузку/перегрузку как относительно тока двигателя, но и момента.

При скалярном законе управления двигателем (Р00.00=2) Вы можете задавать недогрузку/перегрузку только относительно тока двигателя, так как ПЧ не вычисляет значение момента.



С точки зрения физики целесообразнее задавать недогрузку/перегрузку относительно момента.



Ток и момент в асинхронном двигателе не связаны друг с другом. Но при скалярном законе управления значения момента нет. Поэтому в этом случае задавайте недогрузку/перегрузку как относительно тока двигателя.



Ниже показана настройка ПЧ с реакцией "останов" при перегрузке (работа на упор).



Нужно задать векторный закон управления двигателем Р00.00=0 (векторный закон по току).



Ввести данные двигателя в разделе Р02 и после этого провести автонастройку:

Р00.15=2 (статическая).



При работе на упор ПЧ пытается поддержать заданную скорость, увеличивая для этого момент на валу.



Нужно настроить максимум момента, который может обеспечить ПЧ в двигательном режиме:

Р03.18=0

Р03.20=130% - подобрать.



Дальше настроить реакцию системы в случае перегрузки по моменту:



Р11.08=0х0012



2 - перегрузка относительно момента двигателя

1 - останов при перегрузке



Уровень перегрузки:

Р11.09=125% подобрать

Р11.10=1 с время детектирования перегрузки, подобрать.



При этих настройках при работе на упор ПЧ будет индицировать предупреждение и останавливать механизм.

Аварийного отключения ПЧ при этом не будет.

Если оператор будет нажимать кнопку СТАРТ опять, то ПЧ будет работать на упор, увеличивать момент на валу, входить в режим перегрузки и снова тормозить.





