STV320: настройка предупреждений о недогрузке/перегрузке, перегрузка ПЧ, недогрузка ПЧ

Вопрос: Как настроить в ПЧ STV320 сигнализацию о перегрузке/недогрузке?
Среда: ПЧ STV320, все типоразмеры.
Решение: Необходимо настроить значения параметра Р11.08, а также Р11.09, Р11.10, Р11.11 и Р11.12.
Параметр Р11.08 определяет реакцию ПЧ на недогрузку и перегрузку, а также базовое значение, относительно которой вычисляется недогрузка/перегрузка.
Диапазон значений Р11.08: 0x0000–0x1132
(разряд единиц - самый правый)
Единицы:
0: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки двигателя по току, относительно номинального тока двигателя;
1: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки ПЧ по току, относительно номинального тока ПЧ;
2: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки двигателя по моменту, относительно номинального крутящего момента двигателя.
Десятки:
0: ПЧ продолжает работу после сигнализации перегрузки/недогрузки;
1: ПЧ продолжает работу после сигнализации недогрузки и останавливается после сигнализации перегрузки;
2: ПЧ продолжает работу после сигнализации перегрузки и останавливается после сигнализации недогрузки;
3: ПЧ останавливается после сигнализации перегрузки/недогрузки.
Сотни:
0: Всегда обнаруживать.
1: Обнаруживать во время работы на постоянной скорости.
Тысячи: Функция интегральной перегрузки.
0: Интеграл перегрузки недействителен;
1: Интеграл перегрузки действителен.
Уровень перегрузки задается Р11.09, в %.
Р11.10 задает время детектирования перегрузки.
Уровень недогрузки задается Р11.11, в %.
Р11.12 задает время детектирования недогрузки.
При векторном законе управления двигателем (Р00.00=0/1) Вы можете задавать недогрузку/перегрузку как относительно тока двигателя, но и момента.
При скалярном законе управления двигателем (Р00.00=2) Вы можете задавать недогрузку/перегрузку только относительно тока двигателя, так как ПЧ не вычисляет значение момента.
С точки зрения физики целесообразнее задавать недогрузку/перегрузку относительно момента.
Ток и момент в асинхронном двигателе не связаны друг с другом. Но при скалярном законе управления значения момента нет. Поэтому в этом случае задавайте недогрузку/перегрузку как относительно тока двигателя.
Ниже показана настройка ПЧ с реакцией "останов" при перегрузке (работа на упор).
Нужно задать векторный закон управления двигателем Р00.00=0 (векторный закон по току).
Ввести данные двигателя в разделе Р02 и после этого провести автонастройку:
Р00.15=2 (статическая).
При работе на упор ПЧ пытается поддержать заданную скорость, увеличивая для этого момент на валу.
Нужно настроить максимум момента, который может обеспечить ПЧ в двигательном режиме:
Р03.18=0
Р03.20=130% - подобрать.
Дальше настроить реакцию системы в случае перегрузки по моменту:
Р11.08=0х0012
2 - перегрузка относительно момента двигателя
1 - останов при перегрузке
Уровень перегрузки:
Р11.09=125% подобрать
Р11.10=1 с время детектирования перегрузки, подобрать.
При этих настройках при работе на упор ПЧ будет индицировать предупреждение и останавливать механизм.
Аварийного отключения ПЧ при этом не будет.
Если оператор будет нажимать кнопку СТАРТ опять, то ПЧ будет работать на упор, увеличивать момент на валу, входить в режим перегрузки и снова тормозить.
