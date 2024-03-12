STV900: как сбросить ошибку 40 (функция STO)

при Р08.52=0 после восстановления цепей "+24V - H1" и "+24V - H2" нужно подать команду СБРОС АВАРИИ.

при Р08.52=1 после восстановления цепей "+24V - H1" и "+24V - H2" сброс происходит автоматически.

как сбросить ошибку 40 в ПЧ STV900?: ПЧ STV900, все типоразмеры.Ошибка 40 возникает при одновременном разрыве цепей "+24V - H1" и "+24V - H2". Допускается разница по отключению или включению сигналов на входах Н1 и Н2 не более 250 мс.Для сброса ошибки 40 нужно устранить причины появления этой ошибки: восстановить цепи "+24V - H1" и "+24V - H2". При этом разница во времени восстановления не должна превышать 250 мс.Параметр Р08.52 определяет процедуру сброса:Для запуска механизма, если команда СТАРТ присутствует на ПЧ, нужно снять и подать команду СТАРТ снова.