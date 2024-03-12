STV900: как сбросить ошибку 41 или 42?

как сбросить ошибку 41 или 42 в ПЧ STV900?: ПЧ STV900, все типоразмеры.Ошибка 41 или 42 возникает при разрыве одной из двух цепей функции STO: "+24V - H1" и "+24V - H2" или при неодновременном отключении/включении этих цепей:ошибка 41 - для цепи "+24V - H1";ошибка 42 - для цепи "+24V - H2".Допускается разница по отключению или включению сигналов на входах Н1 и Н2 не более 250 мс.Функция STO - Safe Torque Off, функция безопасного снятия момента.Также причиной возникновения ошибок 41/42 может быть неисправность платы управления.После устранения причины возникновения ошибок 41/42 сброс ошибок возможен путем отключения и включения силового питания ПЧ.