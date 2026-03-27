Включающая способность автоматического выключателя

Вопрос:Включающая способность автоматического выключателяСреда:Автоматические выключатели SystemePact ACB, SystemePact CCB, ВА-730, ВА-750, ВА-300, ВА-330А, ВА-330Е, ВА-350ЕОтвет:

Номинальная наибольшая включающая способность Icm и номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu определяются в соответствии с ГОСТ Р 50030.2-2010 (ГОСТ IEC 60947-2 2021) - п. 4.3.5.1 и п.4.3.5.2 соответственно.

Согласно данному стандарту, на переменном токе номинальная наибольшая включающая способность выключателя Icm должна быть не ниже его номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu, умноженной на коэффициент n из таблицы 2 в п. 4.3.5.3.