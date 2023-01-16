АКБ восстановят

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) запускает услугу по восстановлению модульных аккумуляторных батарей для ИБП.

Работы производятся авторизованным сервисным центром производителя оборудования в Ремонтной линии Систэм Электрик «Технополис Москва».

Авторизованный сервисный центр осуществляет весь цикл работ – от демонтажа отработанных АКБ-модулей из ИБП до установки восстановленных модулей и запуска ИБП в работу. При восстановлении используются только оригинальные АКБ, рекомендованные производителем. Сервисный центр и персонал также сертифицированы заводом-изготовителем. Гарантия на восстановленный модуль предоставляется на 12 месяцев, аналогично новому модулю

В ходе работ по восстановлению сохраняется наибольшее количество исходных частей оборудования и осуществляется замена только изнашиваемых деталей. За счет этого достигается экономия до 50% в сравнении с покупкой нового модуля. Стоит отметить, что повторное использование корпусных деталей уменьшает экологический след.

Кроме этого, Сервисный Центр предлагает услуги по сервисному обслуживанию (SLA) с возможностью выбора необходимых опций; Комплексное предложение «под ключ» по замене устаревших ИБП на новые Uniprom UPS; Обучение по наладке и особенностям эксплуатации ИБП.

«Авторизованный сервисный центр возвращает в строй оборудование, которое больше не поддерживается производителем. Услуги по восстановлению модульных аккумуляторных батарей позволяют избежать зависимости от санкционных ограничений и продлить срок эксплуатации», – прокомментировал Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынку «ИТ-решения» и сервису.

О компании

Российская компания Систэм Электрик (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

В Группу компаний Систэм Электрик входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

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