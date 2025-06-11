Акции ко Дню эколога провели волонтеры «Систэм Электрик» в городах присутствия компании

Сотрудники российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, организовали серию экологических акций, приуроченных к Всемирному дню охраны окружающей среды.

Московские волонтеры совместно с Центром Чистой природы провели выездной арт-субботник на территории Хлебниковского лесопарка. Активисты собрали 52 мешка или около 1 тонны смешанных отходов, 8 мешков – переданы на переработку. Завершением дня стала дискуссия на тему защиты окружающей среды.

На площадке Логистического центра в Лобне прошло обучение по раздельному сбору отходов для сотрудников в формате обмена мнениями. Работники центра также объединились с учащимися лицея «Авиатика»: высадили 20 кустов пузыреплодника во дворе школы и рассказали ребятам в игровой форме о пластиковой упаковке.

Волонтеры НТЦ «Механотроника» высадили кустарники на территории детского сада в Санкт-Петербурге, а также собрали 57 кг вещей для фонда «Сдать вещи ПРОСТО», таким образом, на свалку не отправился контейнер объемом 1 м³.

Сотрудники завода «СЭЗЭМ» в Ленинградской области собрались на мастер-класс по раздельному сбору производственных отходов, а, кроме того, смогли посетить выездной фитобар с кислородными коктейлями – на предприятии выбрали необычный способ обратить внимание не только на состояние окружающей среды, но и на здоровый образ жизни.

Волонтеры завода «Потенциал» в Республике Марий Эл уже в седьмой раз приняли участие в традиционной уборке берега реки Волги и собрали 50 мешков или около 1 тонны мусора. После акции состоялся квиз на экологическую тему.

Новосибирский офис «Систэм Электрик» провел акцию в детском саду «Золотой ключик», где были посажены гортензии, можжевельник и кустарники роз.

Волонтеры из Екатеринбурга собрали 200 кг макулатуры – офисной бумаги, картона, газет, журналов, устаревших каталогов и направили на дальнейшую переработку.

В этом году праздник посвящен теме пластикового загрязнения. С каждым годом объемы выпуска пластика растут: за последнее десятилетие его было изготовлено больше, чем за последние сто лет. Задача «Систэм Электрик», как экологически ответственной компании, – уделять особое внимание пластику при производстве и импорте продукции, которая содержит различные виды полимеров как в составе самого изделия, так и в его упаковке (АБС-пластик, полипропилен и полиэтилен).

Для этих целей на производственных и логистических площадках внедрена система раздельного сбора отходов, которая позволяет передавать различные фракции пластика на переработку в специализированные организации, проводится специальное обучение и «Эколекторий». При выборе упаковочного материала «Систэм Электрик» стремится отдавать предпочтение перерабатываемым видам пластика.