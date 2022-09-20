Алексей Кашаев, Systeme Electric: «Сейчас самое подходящее время развивать локальные производства»

Вот уже полгода идут кардинальные изменения практически во всех отраслях. Зарубежные поставщики сворачивают деятельность в России, их место занимают отечественные игроки. Одним из крупнейших событий такого рода на рынке ИТ стало образование компании Systeme Electric (Систэм Электрик), появившейся в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Беларуси локальному руководству. О некоторых деталях сделки, нюансах и особенностях становления новой компании, а также о планах по развитию бизнеса рассказывает генеральный директор Systeme Electric Алексей Кашаев.



IT Channel News: Когда и почему было принято решение о создании Systeme Electric? Как идет процесс образования новой компании?



Алексей Кашаев: Schneider Electric, как и многие другие зарубежные вендоры, объявила о прекращении деятельности в России и Беларуси весной этого года. При этом российскому менеджменту была предоставлена возможность выкупа локальной компании. Соглашение о продаже бизнеса подписано Schneider Electric в начале июля. Надо отметить, что в нашем случае имеет место хорошо проработанный и подготовленный процесс, локальная и глобальная команды работают в тесном взаимодействии. В настоящий момент структура Systeme Electric находится на стадии формирования. Как правило, для решения организационных и финансовых вопросов по сделкам такого масштаба требуются месяцы, тем более что речь идет о нескольких предприятиях и юридических лицах на территории России. Напомню, что в группу компаний входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-Сервисный Центр (г. Москва) и Центр Инноваций (г. Иннополис).



IT Channel News: Продолжает ли сейчас Schneider Electric работу в России?



А. К.: Schneider Electric не будет присутствовать в России после завершения сделки, все активы переданы новой компании. Systeme Electric будет авторизованным внешним поставщиком сервисных услуг и будет осуществлять техническое обслуживание уже установленного оборудования Schneider Electric в стране. Schneider Electric перестала принимать заказы с 24 февраля, тем не менее, они намерены выполнить ранее существовавшие неотменяемые договорные обязательства — насколько это возможно и в полном соответствии со всеми санкциями — в отношении проектов, которые были забронированы до 24 февраля. Мы координируем этот процесс с глобальными командами Schneider Electric. Что касается локального производства, здесь нет никаких ограничений, мы принимаем заказы в обычном режиме.



IT Channel News: Много ли сотрудников Schneider Electric перейдет в Systeme Electric?



А. К.: Несмотря на реструктуризацию, с прежним вендором у нас остаются некоторые точки соприкосновения: основные реквизиты, договоры, сферы деятельности, партнеры, заказчики. Поэтому логично, что большинство сотрудников Schneider Electric продолжат работу в Systeme Electric. В рамках программы международной мобильности некоторые сотрудники компании приняли решение остаться в глобальной команде Schneider Electric. Для таких специалистов компания создаёт благоприятные условия, за последние месяцы десятки человек приняты на работу в европейские и другие международные подразделения Schneider Electric.

Общая численность сотрудников в России превышает 3 тыс. человек, значительная часть трудится на заводах. На производствах мы планируем в ближайшей перспективе увеличивать штат, поскольку перед нами открылись новые возможности. Предприятия работают с максимальной загрузкой, и есть потребность в наращивании объемов производства. Это обусловлено взятым нами курсом на локализацию продукции, а также уходом с отечественного рынка ряда зарубежных поставщиков. В первую очередь, нам потребуются квалифицированные кадры на предприятиях, в подразделения НИОКР и специалисты в сфере ИТ. Что касается офисных сотрудников, занятых в продажах и маркетинге, их число будет определяться результатами коммерческой деятельности: объемами продаж, выручки, финансовыми показателями.



IT Channel News: А что вы скажете о размерах зарплат?



А. К.: Зарплаты сотрудников сохраняются на прежнем уровне. Оклады, условия по компенсациям и дополнительным выплатам, социальные пакеты, медицинское страхование — все соответствуют принятым в Schneider Electric стандартам.



IT Channel News: Когда начнется полноценная работа офиса Systeme Electric?



А. К.: Объективно говоря, работа нашей команды не останавливалась. Как Systeme Electric мы ждём одобрения сделки государственными органами и регуляторами.



IT Channel News: На производстве каких видов продукции вы сфокусируетесь?



А. К.: Systeme Electric будет выпускать оборудование, программные и комплексные решения для управления электроэнергией, а также займется интеграцией технологий в области промышленной автоматизации. Мы предлагаем услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Если взглянуть на общий объем продукции, которую мы производим в России, и добавить сюда продукты под брендом DEKraft, то получится весомый оборот. На долю российских заводов приходится около 50% всех поставок в денежном исчислении. У нас хорошие позиции на рынке электротехнической продукции (розетки, выключатели, системы релейной защиты, автоматизации). Это производство практически полностью локализовано: свое сырье, свои материалы. Тут мы не зависим от Schneider Electric, и основная задача — увеличить объем выпускаемых изделий. Есть линейки, где уровень локализации недостаточно высок, и мы намерены корректировать ситуацию в течение ближайших месяцев.

Отдельно стоит сказать о продукции, которую мы импортировали и которая сейчас стала недоступной. Планы по ее замещению уже проработаны. Выпуск наладим на других заводах. Задача сложная, но интересная. Ее решение мы видим в локализации, а также переориентации на поставщиков из Юго-Восточной Азии. Таким образом, мы сохраним позиции на рынке и выиграем время для локализации производства в России. Быстро развернуть серьезный выпуск с локализацией на уровне от 80-90% в нашей стране сложно, на это уйдет 2-3 года.

Еще одно перспективное направление — софт. Аппаратура для систем электрораспределения и промышленной автоматизации — это первый, нижний уровень пирамиды. Без программного обеспечения невозможно объединить разрозненные блоки в единый комплекс. Мы работаем над тем, чтобы отечественный софт появился в этом году. Здесь главную роль должны сыграть российские партнеры, специализирующиеся на разработке программных продуктов.



IT Channel News: Как отнеслись заказчики к появлению новой компании?



А. К.: В целом, реакция позитивная. Мы широко анонсировали появление Systeme Electric, в частности, на выставке «Иннопром», состоявшейся в июле в Екатеринбурге. Кроме того, за это время у нас была возможность встретиться с многими клиентами, узнать их мнение. Понимая все нюансы, с которыми нам придется столкнуться, заказчики ценят тот факт, что мы остались на рынке и помогаем им решать текущие задачи. Также для них важна наша открытость и готовность делиться планами по развитию бизнеса.



IT Channel News: Что представляет собой ваш канал сбыта? Изменился ли он за последние месяцы?



А. К.: Успех нашего бизнеса заключается в открытых и доверительных отношениях с партнерами, со многими из которых мы работаем более 20 лет. Они обеспечивают до 80% продаж, поэтому у нас нет планов что-то радикально реформировать. Адаптировать методы работы канала к новым условиям, конечно же, будем. У нас два пула партнеров: первые занимаются продвижением продукции, ориентированной на рынок ИТ, вторые работают в сегменте электрораспределения и промышленной автоматизации. ИТ-дистрибьюторы в представлении не нуждаются, это компании OCS, Treolan, «Марвел», Merlion.



IT Channel News: Есть ли принципиальное отличие между Systeme Electric и Schneider Electric?



А. К.: Конечно, есть. Schneider Electric — глобальная компания. Systeme Electric — локальная. Типичный глобальный игрок располагает намного большими возможностями и может оказать мощную поддержку — финансовую, техническую, технологическую. Будучи локальной компанией, Systeme Electric должна рассчитывать только на свои силы. При этом мы более гибкие в принятии решений, формировании политики, стратегии, быстрее реагируем на запросы заказчиков. У нас нет долгой процедуры согласований с штаб-квартирой.

На уровне идеологическом, концептуальном, различий между Systeme Electric и Schneider Electric практически нет. Многие наши сотрудники работали в Schneider Electric довольно долго и приобрели ценный опыт. У глобальной компании было чему поучиться в плане как корпоративной культуры, так и формирования и реализации стратегии.

Сейчас на отечественном рынке будет появляться все больше компаний, которые я называю постмеждународными. Их сила — в хорошей школе. Они разбираются в маркетинге, организации производства, логистике, построении канала и пр. Это весомое конкурентное преимущество.



IT Channel News: Каковы ваши планы по развитию бизнеса?



А. К.: Задача-максимум на ближайшие год-два — сохранить лидерство в тех нишах, где Schneider Electric всегда был ведущим вендором: распределении электроэнергии и промышленной автоматизации. Мы уверенно смотрим в будущее, так как имеем большой опыт работы и сплоченную команду единомышленников. Уверен, что впереди нас ждет много интересных и перспективных проектов.



Источник: Переход по ссылке