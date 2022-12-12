Армен Бадалов: Systeme Electric будет углублять локализацию в России

Крупнейший производитель электротехники с почти 200-летней историей Schneider Electric летом решил продать свой бизнес в России местному менеджменту. Компания, розетки и выключатели которой есть во многих домах РФ, стала называться Systeme Electric и стала российской. Причем в России SE ориентирована не только на домохозяйства, но еще и поставляет оборудование для атомной энергетики – компании "Росатом". Первый замгендиректора SE по продажам и внешним связям Армен Бадалов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову, как компания работает в новых экономических реалиях и помогает развивать внутренние и зарубежные российские проекты в сфере мирного атома, а также о возможностях локализации и развитии интернета вещей.



— Как на сегодняшний день вы оцениваете перспективы работы в РФ, в том числе выполнение обязательств по контрактам Schneider Electric?



— Компания Schneider Electric ушла из России, продав бизнес в нашей стране и Белоруссии локальному руководству. В результате этой сделки образовалась российская компания Систэм Электик, в активы которой входят предприятия, ранее принадлежавшие глобальной корпорации (завод "Потенциал", Республика Марий Эл; завод "СЭЗЭМ", Ленинградская область; НТЦ "Механотроника", Санкт-Петербург – ред.), а также инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций "Систэм Софт" в Иннополисе, занимающийся программным обеспечением.



Обязательства по ранее заключенным контрактам международной компании, в том числе и для одного из наших заказчиков "Росатома", выполняет Систэм Электрик. Таким образом произошла трансформация компании из международной в российскую с сохранением договорных отношений, возможностей, экспертизы, технологической и производственной базы.



— Перспективы компании улучшились, учитывая, что многие конкуренты Schneider Electric ушли с российского рынка?



— Конкурентный ландшафт изменился. На место ушедших европейских, американских и других брендов приходят компании из дружественных стран, в первую очередь из азиатского региона. Российские производители занимают освободившуюся нишу на рынке.



Главные перспективы Систэм Электрик связаны с тем, что мы – полностью российская компания: у нас больше возможностей для плотной работы с заказчиком и разработок собственной продукции, в рамках крупной международной компании эти процессы занимали гораздо больше времени. Сегодня мы ничем не ограничены и как российская компания можем выпускать на рынок новые продукты, развивать локализацию и проводить научные исследования.



— Изменились ли основные продукты Систэм Электрик в сегментах B2B и B2C?



— У нас три завода, один из которых производит электроустановочные изделия ("Потенциал" – ред.), то есть розетки, выключатели – для рынка B2C. Мы продолжим развивать это направление, серьезных изменений по этой продукции нет, поскольку она производилась в России и раньше. В этом сегменте локализация составляет почти 100%, и наш заказчик здесь только выигрывает.



Другое предприятие, завод "СЭЗЭМ" в Ленинградской области, занимается производством оборудования по электрораспределению среднего напряжения. Здесь мы нарастили производство и все меньше зависим от импорта комплектующих.



Что касается атомной промышленности, то по этому направлению в структуре Систэм Электрик выделена отдельная команда, ведущая проекты "Росатома". Наши эксперты отвечают за взаимодействие с заказчиком на всех уровнях, координируют такие вопросы, как испытания и сертификация оборудования для АЭС, что является критически важным аспектом работы с "Ростатомом" и его дочерними предприятиями.



Мы работаем с "Росатомом" с 2013 года, в 2015 году подписали меморандум о технологическом сотрудничестве, что позволило нам реализовать в России несколько уникальных решений. Они подходят для использования на международных проектах, которые Россия ведет за рубежом. Эту же стратегию мы продолжаем и в компании "Систэм Электрик".



В ближайшее время мы запустим новые линейки технологического оборудования, включая оборудование по электраспределению, автоматизации и бесперебойному питанию. Все наши решения будут сертифицированы по третьему классу безопасности для исследовательских ядерных установок.



Помимо российских проектов мы будем продолжать работать в проектах АЭС в Турции, Египте, Индии, Бангладеш – все они нам известны, и мы понимаем свою ответственность в этой сфере и сохраняем прежние надежность и безопасность. Мы соблюдаем все российские нормы и правила, все отраслевые, международные требования, в том числе требования МАГАТЭ.



— Вы упомянули, что сохранилась команда: там работают только россияне или есть иностранцы?



— Все специалисты нашей команды – российские граждане, которые находятся в нашей стране, не только в Москве, но и в самых разных частях Российской Федерации.



Хочу подчеркнуть, что изначально все ключевые компетенции по работе с атомной промышленностью были сконцентрированы именно в российском офисе, это был офис-держатель лицензии. Глобальная компания работала в 120 странах, но подобная лицензия была только у нас.



— То есть все же смена владельца – это скорее позитив?



— Любые изменения несут в себе как плюсы, так и минусы. У нас была поэтапная локализация, мы планировали открывать новые линии в нашей стране. И, скорее всего, мы бы также постепенно и шли, но это был бы более длительный период. В текущих условиях мы должны сделать это за гораздо меньший промежуток времени. И уже за этот год сделали очень много.



— Можно ли здесь говорить о каких-то новых перспективах для российских АЭС и атомных проектов России за рубежом?



— На сегодняшний день мы подтверждаем возможность поставок и для российских станций, и для зарубежных станций российского дизайна. Эти проекты нам хорошо знакомы. Мы понимаем требования к ним. Соответственно, оборудование, которое у нас представлено, ориентировано на российские станции именно российского дизайна. В этом мы максимально сохранили преемственность.



— Где сегодня производится большинство оборудования Систэм Электрик? Завершена ли сегодня локализация?



— В России у нас три завода, где мы производим 40-50% текущего оборота. Остальное либо завозим, либо будем импортировать из стран азиатского региона, только дружественных стран, но со временем импорта будет меньше, а в течение следующего года мы будем полностью независимы от поставок из Европы. Далее фокус на глубокую локализацию. Думаю, до 2025 года это произойдет.



Локализация – это вопрос возможностей. Дело в том, что когда мы начинаем разбирать аппарат до малейших деталей, мы выясняем, что деталей такого качества в России пока просто не производится. Надо запускать заводы с нуля. Иногда это просто неэффективно, потому что производство отдельных компонентов не будет покрывать затраты на строительство такого завода.



Локализация углубляется тогда, когда ты находишь производителя этого компонента на своей территории. Поэтому не всегда целесообразно делать полную локализацию. Россия, например, специализируется на строительстве АЭС, мы возводим их по всему миру. В это направление и стоит вкладывать усилия, а некоторые элементы закупать в дружественных странах.



Высокая безопасность АЭС требует качества. И понимая эту ответственность, мы подходим к выбору компонентов так, чтобы на выходе, при проверке, браковка была не 20% или 10%, а не более 1%. И так со всеми компонентами.



Мы будем идти по пути локализации в разумных пределах, когда это не отражается на качестве компонентов.



— Пока об этом рано говорить, поскольку не все местные поставщики готовы предоставлять продукцию надлежащего качества?



— Следуя нашим планам по локализации, мы находимся в поиске локальных поставщиков, причем активном, и там, где можно было что-то заменить, мы уже это сделали. Там, где можно заменить, но требуется время, активно ведется работа. Там, где мы понимаем, что это невозможно – откладываем до следующего цикла.



Диалог с рынком идет на постоянной основе, мы пытаемся найти точки соприкосновения. Если не найдем, то будем прекрасно понимать, почему мы этого не сделали.



— Почему при смене владельца было выбрано такое название – Систэм Электрик?



— Хотели где-то оставить отсылку к французским корням, сохранить историю. Кроме того, это действительно хорошее и запоминающееся название. Будем надеяться, что наши заказчики его уже хорошо запомнили, и будем и дальше развивать наш бренд.



— У Систэм Электрик есть иностранные клиенты среди АЭС за рубежом? Или только российские станции?



— Мы работаем с "Росатомом" как по российским проектам, так и по международным. Пока что Систэм Электрик не работает с другими компаниями в этой отрасли. Скажу откровенно, что мы сейчас сосредоточены на том, чтобы снабжать "Росатом" максимально современными технологиями, поэтому пока планов работать с кем-то за рубежом у нас нет. Наш главный фокус в этой сфере – "Росатом".



— Какие у компании ближайшие планы и основные цели и задачи?



— Первостепенная цель – стабилизация бизнеса с учетом всех трансформаций. Следующая – восстановление нашей доли рынка, которая была достаточно высокой. Здесь ведется активная работа с точки зрения выведения новых продуктов на рынок, работы с заказчиками. Думаю, в течение 2023 года мы эту цель тоже выполним. Ну и дальше вполне конкретная цель: развиваться как полноценная российская производственная научно-техническая компания с полным циклом, начиная от НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.) и заканчивая производством и сервисом, обслуживанием. Мы активно движемся в этом направлении, планов много.



— Планирует ли Систэм Электрик развитие в дальнейшем интернета вещей? Какие специальные программные меры использует компания для предотвращения взлома таких систем?



— Мы отстаиваем философию, при которой нужно не просто поставлять на рынок железо, а чтобы это было умное оборудование, подключенное, чтобы оно и формировало "интернет вещей", Индустрию 4.0. В рамках новой компании мы этот подход полностью сохранили. У нас есть подключенные устройства – это первый уровень. Следующий уровень – это уровень управления. Решения для него у нас уже тоже есть, он начал развиваться некоторое время назад. Это российское программное обеспечение, которое позволяет нашему заказчику управлять оборудованием на промышленных и гражданских объектах.



Мы сейчас очень активно работаем с российскими компаниями по кибербезопасности. У нас в России есть хорошие партнеры, и всё, что мы будем поставлять на рынок, будет защищено на самом высшем уровне и с использованием тех российских кибербезопасных технологий, которые есть сейчас.



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