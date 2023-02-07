DEKraft: новые решения для вентиляции электротехнических шкафов

Бренд DEKraft, принадлежащий российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), представил фильтрующие вентиляторы и решетки серии CB-301 для обеспечения микроклимата в навесных и напольных электротехнических шкафах.

Анализ неисправностей и прерываний в работе электрических установок показывает, что большинство из них спровоцировано чрезмерно высокой или низкой температурой внутри шкафов. Новые решения для вентиляции DEKraft помогают решить эту проблему: вентилятор всасывает свежий воздух внутрь корпуса, создавая небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха из шкафа через выпускную решетку.

«Продукты серии CB-301 помогают поддерживать необходимую температуру внутри шкафов распределения электроэнергии или управления технологическими процессами. Оборудование DEKraft обеспечивает циркуляцию воздуха и исключает попадание пыли в шкафы, благодаря высокому IP», — прокомментировал Андрей Таланин, директор по развитию сегментов «Медиум» и «Минимум» на рынках «Энергетика» и «Автоматизация» Систэм Электрик.

Вентиляторы серии CB-301 состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях, а также фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом.

Среди преимуществ СВ-301:

Продукция соответствует регламентам ТР ТС 004, ТР ТС 020;

Степень защиты IP55 соответствует ГОСТ 14254–2015;

Корпус вентилятора выполнен из алюминия;

Наличие клемм быстрого монтажа;

Наличие сменного фильтра тонкой очистки G4 в комплекте.

На данный момент серия CB-301 включает в себя устройства с мощностью воздушного потока от 120 до 980 м³/час. Планируется расширение ассортимента системами контроля микроклимата, такими как термостаты, гигростаты, а также резистивными нагревателями.

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