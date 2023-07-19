Dekraft выходит на новый уровень после масштабного ребрендинга

Бренд низковольтного оборудования Dekraft, входящий в группу компаний «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), провел масштабный ребрендинг, результатом которого стало значительное расширение ассортимента и качества производимой продукции, обновление платформы, а также переход из низкобюджетного в среднеценовой сегмент.

Также была обновлена визуальная концепция и логотип - новое написание бренда – Dēkraft – теперь гармонично сочетается с логотипом группы компаний «Систэм Электрик». Сегодня бренд, являясь частью группы компаний «Систэм Электрик», активно развивается и расширяется как единое целое под общим названием Dekraft.

В соответствии с принятыми стандартами продукция бренда Dekraft имеет гарантийные сроки 3 года и 5 лет, отвечает актуальным потребностям рынка и имеет один из лучших показателей по соотношению цена-качество в своем сегменте. Кроме того, в последний год была проведена работа по оптимизации логистических цепочек и по сокращению сроков поставок продукции. Несмотря на ребрендинг, Dekraft сохранил свой слоган «Защитите ваше будущее», который подчеркивает репутацию производителя безопасного и надежного оборудования.

«Сохраняя и укрепляя репутацию «честного бренда», Dekraft продолжает развиваться и предлагать рынку продукты высокого качества по доступной цене. Обновленная концепция позволяет Dekraft не только усилить свои позиции на рынке электротехнического оборудования, но и подчеркнуть принадлежность группе компаний «Систэм Электрик», продукция и решения которой соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности. Сегодня бренд Dekraft переходит на новый уровень из бюджетного в среднеценовой сегмент, обладая расширившимся ассортиментом и всеми качествами, необходимыми для успешного продвижения и развития в новом сегменте рынка», - сказал Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Systeme Electric по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

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