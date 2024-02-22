Dekraft запускает новую платформу автоматических выключателей с электронным расцепителем

Бренд низковольтного оборудования Dekraft (входит в состав российской производственной компании «Систэм Электрик») объявляет о запуске новой платформы автоматических выключателей в литом корпусе с электронным расцепителем серии ВА-350Е и отключающей способностью Icu=70кА.

Серия ВА-350Е представлена в трехполюсном и четырехполюсном исполнениях, имеет три типоразмера и расширенный диапазон номинальных токов от 32 до 800 А. Серия имеет широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °С, функции защиты от перегрузок (которую можно отключить) и короткого замыкания, а также защиты нейтрали.

Автоматические выключатели серии ВА-350Е оснащены электронным расцепителем, который позволяет отрегулировать токовые и временные установки срабатывания согласно расчетным параметрам электрической сети, а также требованиям селективности.

Для серии ВА-350Е полностью подходят аксессуары от серии ВА-330Е. Таким образом, в настоящее время доступен унифицированный набор аксессуаров для всех автоматических выключателей в литом корпусе с электронными расцепителями.

Серия ВА-350Е используется в силовых распределительных цепях переменного тока напряжением до 415В для ввода и распределения электрической энергии, а также для защиты цепей оборудования от повреждения, которые могут возникнуть из-за перегрузок и токов короткого замыкания. Выключатели применяются для установки в низковольтных комплектных устройствах (ГРЩ, ВРУ и других распределительных щитах) в качестве вводных или фидерных аппаратов защиты.

Новейшая продукция бренда Dekraft предназначена для защиты оборудования и распределения электроэнергии на объектах промышленности, коммерческой недвижимости, жилищного сектора и на сетевых объектах.

Инновационные продукты и решения брендов компании «Систэм Электрик» будут представлены на Инновационном Саммите 2024. Инновационный Саммит – это масштабная конференция и выставка, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.