DEKraft запускает преобразователи частоты серии V060

Бренд DEKraft, принадлежащий российской производственной компании Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), объявляет о запуске преобразователей частоты серии V060.



Частотные преобразователи DEKraft представляют широкий спектр полностью протестированных и готовых к подключению решений для управления электродвигателями. Они применяются для промышленной вентиляции, насосов, в текстильной промышленности, а также в пищевом и упаковочном производстве. Новые преобразователи частоты подходят для небольших машин, конвейеров, вентиляторов, насосов и прочих базовых применений. Среди главных преимуществ серии V060 от DEKraft выделяют простоту использования и надежность.



Преобразователи частоты обладают высокой перегрузочной способностью — 150% в течение 60 секунд и 180% в течение 3 секунд. В новую линейку преобразователей частоты DEKraft V060 встроен протокол Modbus RTU, а также источник питания 24 В для внешних датчиков. Панель управления преобразователей частоты полностью русифицирована, что существенно упрощает эксплуатацию изделий.



Предусмотрено несколько вариантов мощностного ряда новой линейки преобразователей частоты DEKraft V060:





Напряжение 200 В от 0.4 до 2.2 кВт (в исполнении с тормозным модулем и без);

Напряжение 400 В от 0.75 до 15 кВт.



Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric) образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

О бренде DEKraft



DEKraft — бренд низковольтного оборудования, ориентированный на Россию и страны СНГ. Продукция производится на 9 собственных производственных площадках в Китае и России и соответствует международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001.

Продукция DEKraft применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей.



Продукция бренда:





Модульное оборудование

Силовое оборудование

Коммутационное оборудование

Устройства управления энергоэффективностью

Оболочки, корпуса и аксессуары к ним



Оборудование DEKraft отвечает актуальным потребностям рынка, имеет унифицированный дизайн, высокий уровень качества и доступную цену. Продукция бренда производится Delixi Electric — совместным предприятием Delixi и Schneider Electric. Складские комплексы DEKraft расположены в Москве, Екатеринбурге и Нур-Султане (Казахстан).



Бренд работает под слоганом «Защитите ваше будущее», поэтому на его ассортимент действует расширенная гарантия до 5 лет.



Подробно о DEKraft на www.dek.ru



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