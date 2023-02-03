DEKraft запускает продуктовое направление Светотехника

Бренд DEKraft, принадлежащий российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), объявляет о запуске нового продуктового направления – «Светотехника».

Светотехническая продукция DEKraft способна покрыть большую часть потребностей в освещении объектов жилищного и гражданского строительства, промышленности и складов. Новая линейка подходит для использования в квартирах, технических помещениях, производственных цехах и местах общего пользования, таких как лестничные площадки и парковки.

«Светотехника дополняет широкое продуктовое предложение DEKraft. Наша команда обладает компетенциями по подбору светотехнического оборудования для проектов и выполнению светотехнических расчетов и с запуском нового направления сможет реализовывать проекты по комплексному электрооснащению зданий, отвечая на все потребности клиентов и заказчиков», – прокомментировал Андрей Таланин, директор по развитию сегментов «Медиум» и «Минимум» на рынках «Энергетика» и «Автоматизация» компании «Систэм Электрик».

Светотехника DEKraft представлена в бюджетном и среднем ценовом сегменте. Продукция отличается повышенной надежностью: она обладает увеличенным сроком службы и отказоустойчивостью.

Ассортимент продуктового направления Светотехника будет расширен во втором квартале 2023 года. В феврале DEKraft запускает следующие категории светотехнической продукции:

- офисное освещение;

- светильники ЖКХ;

- промышленное освещение;

- датчики движения.

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Республике Беларусь локальному руководству.

Источник: Переход по ссылке