DEKraft запускает решения для вентиляции электротехнических шкафов

Представляем систему вентиляции серии СВ-301 для поддержания микроклимата в электротехнических шкафах!
В подавляющем большинстве случаев, отключение или сбой функционирования электроустановок и устройств, размещенных в шкафах управления, связано с некорректным температурным режимом: чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температурой электрического и, в особенности, электронного оборудования.
Вероятность отключения или сбоя функционирования электроустановки повышается по следующим причинам:
- - Не учтены внешние климатические условия;
- - Не рассчитан внутренний тепловой баланс;
- - Загрязнение, неблагоприятная или агрессивная среда.
Последствия порой могут быть достаточно катастрофические даже при часе простоя предприятия.
Ниже приведены средняя стоимость часа простоя в различных отраслях:
- - 4 млн. руб. – Металлообрабатывающая (литейная) промышленность
- - 3 млн. руб. – Стекольная промышленность
- - 1 млн. руб. – Автомобильная промышленность
- - 0,5 млн. руб. – Аграрно-промышленный комплекс
- - 240 млн. руб. – Службы банковских операций
- - 7 млн. руб. – Службы бронирования билетов на авиарейсы
- - 3,5 млн. руб. – Операторы мобильной связи
Таким образом, вопрос с корректным подбором систем охлаждения и обогрева шкафов стоит достаточно остро.
Ассортимент серии СВ-301 открывает новую линейку оборудования по обеспечению микроклимата внутри электротехнических шкафов и включает в себя устройства с мощностью воздушного потока от 120 до 980 м3/час.
Система вентиляции СВ-301 торговой марки DEKraft соответствует регламентам ТР ТС 004, ТР ТС 020, а также прошла испытания на соответствие степени защиты IP55 по стандарту ГОСТ 14254-2015.