DEKraft запускает решения для вентиляции электротехнических шкафов

Представляем систему вентиляции серии СВ-301 для поддержания микроклимата в электротехнических шкафах!

В подавляющем большинстве случаев, отключение или сбой функционирования электроустановок и устройств, размещенных в шкафах управления, связано с некорректным температурным режимом: чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температурой электрического и, в особенности, электронного оборудования.

Вероятность отключения или сбоя функционирования электроустановки повышается по следующим причинам:

- Не учтены внешние климатические условия;

- Не рассчитан внутренний тепловой баланс;

- Загрязнение, неблагоприятная или агрессивная среда.

Последствия порой могут быть достаточно катастрофические даже при часе простоя предприятия.

Ниже приведены средняя стоимость часа простоя в различных отраслях:

- 4 млн. руб. – Металлообрабатывающая (литейная) промышленность

– Металлообрабатывающая (литейная) промышленность - 3 млн. руб. – Стекольная промышленность

– Стекольная промышленность - 1 млн. руб. – Автомобильная промышленность

– Автомобильная промышленность - 0,5 млн. руб. – Аграрно-промышленный комплекс

– Аграрно-промышленный комплекс - 240 млн. руб. – Службы банковских операций

– Службы банковских операций - 7 млн. руб. – Службы бронирования билетов на авиарейсы

– Службы бронирования билетов на авиарейсы - 3,5 млн. руб. – Операторы мобильной связи

Таким образом, вопрос с корректным подбором систем охлаждения и обогрева шкафов стоит достаточно остро.

Ассортимент серии СВ-301 открывает новую линейку оборудования по обеспечению микроклимата внутри электротехнических шкафов и включает в себя устройства с мощностью воздушного потока от 120 до 980 м3/час.

Система вентиляции СВ-301 торговой марки DEKraft соответствует регламентам ТР ТС 004, ТР ТС 020, а также прошла испытания на соответствие степени защиты IP55 по стандарту ГОСТ 14254-2015.